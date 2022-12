Les Israéliens qui se font opérer en Turquie à bas prix souffrent de complications au retour

"Nous voyons des infections graves avec des bactéries qui sont résistantes à la plupart des antibiotiques"

Des dizaines d'Israéliens déclarent avoir eu des complications médicales après s'être rendus en Turquie pour subir de la chirurgie esthétique bon marché. Les chirurgiens israéliens affirment que ces complications sont dues à l'absence d'examens préliminaires et d'évaluations de suivi. La Turquie est très attrayante pour les Israéliens qui souhaitent se faire opérer à bas prix, avec de cours délais d'attente et une proximité géographique avec l'Etat hébreu.

"En septembre, j'ai voyagé pour me faire poser un anneau gastrique" a déclaré Maya Abu Aziz, 47 ans. "En Israël, la procédure est longue et vous devez répondre à des critères. En Turquie, j'ai payé l'équivalent de 20 000 shekels, ce qui me reviendrait à environ 60 000 shekels en Israël."

"Quelques heures après l'opération, j'ai pu sortir de l'hôpital sans aucun examen de contrôle ni explication sur la suite des soins", a-t-elle déclaré. À son retour en Israël, Abu Aziz a souffert de fièvre et de frissons. Lorsqu'elle s'est rendue à l'hôpital, elle a découvert que son estomac était rempli de liquides - une complication très dangereuse.

"J'étais entre la vie et la mort", se souvient-elle. "J'ai subi une opération et j'ai été anesthésiée pendant environ sept semaines. Une complication grave. La morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas le faire. Je souffre encore à ce jour".

Les médecins voient de plus en plus de cas comme celui d'Abu Aziz ces dernières années. "Il s'agit de complications assez graves dans tous les types de chirurgies esthétiques, comme l'abdomen, les yeux, les paupières et autres", explique le chef de l'unité de chirurgie plastique de l'hôpital Wolfson, le Dr Jacob Frand. "Nous voyons des infections graves avec des bactéries qui sont résistantes à la plupart des types d'antibiotiques".

Les Israéliens se rendent en masse en Turquie, notamment pour se faire poser des implants capillaires.