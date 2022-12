Cisjordanie : tirs contre des soldats de Tsahal revendiqués par le groupe Fosse aux lions

Les forces israéliennes ont arrêté huit personnes recherchées pour activités terroristes

Les forces de Tsahal ont été la cible de tirs à Naplouse en Cisjordanie dans la nuit de mardi à mercredi, alors qu'elles menaient des opérations antiterroristes dans la ville palestinienne. Une position militaire a également été visée par une fusillade près du village de Nabi Saleh, dans la zone de la division régionale d'Ephraïm. Le groupe terroriste de la Fosse aux lions a revendiqué les attaques qui n'ont fait aucun blessé.

Les opérations menées au cours de la nuit dans plusieurs localités palestiniennes de Cisjordanie par les forces israéliennes ont abouti à l'arrestation de huit personnes recherchées pour activités terroristes, ainsi qu'à la saisie d'armes.

Tsahal Les soldats de Tsahal mènent des opérations antiterroristes en Cisjordanie, le 6 décembre 2022

Le groupe de la Fosse aux lions, composé essentiellement de jeunes Palestiniens, a revendiqué de très nombreuses attaques ces derniers mois contre l'armée, poussant Israël à mener un vaste coup de filet dans ses rangs afin de tenter de le démanteler. Il est depuis considéré comme très affaibli.

Les forces de Tsahal et de la police des frontières soutenues par le Shin Bet mènent des raids antiterroristes quotidiens, afin d'enrayer la recrudescence d'activités terroristes qui ont abouti à de très nombreux attentats contre des civils et des militaires en Cisjordanie et en Israël durant l'année écoulée.