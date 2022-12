Liban : 185 personnes arrêtées pour collaboration avec Israël depuis 2019

La crise économique a poussé les Libanais à chercher de nouvelles sources de revenus, Israël en a profité

Les forces de sécurité libanaises ont arrêté 185 personnes soupçonnées de "collaboration" avec Israël depuis le début de l'effondrement économique du Liban en 2019, alors que les deux pays voisins sont toujours en état de guerre, ont indiqué mercredi deux responsables sécuritaires. Il s'agit d'un record par rapport aux années précédent la crise économique, quand quatre ou cinq personnes par an étaient arrêtées pour espionnage au profit d'Israël, principalement des militaires ou des employés du secteur des télécommunications.

Depuis 2019, "les forces de sécurité ont arrêté 185 personnes, parmi lesquelles 182 ont été recrutées après le début de la crise économique", a déclaré un responsable des services de sécurité sous couvert d'anonymat. Parmi elles, 165 personnes ont été déférées devant la justice, dont 25 ont été condamnées, a-t-il précisé. "C'est la première fois qu'on a affaire à des arrestations de cette ampleur pour des accusations de collaboration" avec l'ennemi, a souligné un autre haut responsable sécuritaire également sous couvert d'anonymat.

David Cohen/Flash90 Vue de la clôture frontalière entre Israël et le Liban dans le nord de l'Etat hébreu

Cela est dû notamment à la crise économique inédite et l'effondrement de la monnaie nationale, qui "ont poussé les Libanais à chercher de nouvelles sources de revenus et à obtenir des devises. Il semble que les Israéliens y aient trouvé une opportunité, et ont créé des profils de fausses entreprises sur les réseaux sociaux" pour attirer des Libanais, estime-t-il. Certains détenus ont admis qu'ils se doutaient qu'ils travaillaient pour le compte d'Israël, disant l'avoir fait par aversion pour le Hezbollah, a indiqué le haut responsable.

Selon le premier responsable, deux des personnes arrêtées avaient "envoyé des e-mails au Mossad (service de renseignement extérieur israélien), demandant à travailler pour son compte". Depuis le début de l'effondrement économique, la livre libanaise a perdu plus de 95% de sa valeur par rapport au dollar, et plus de quatre Libanais sur cinq vivent sous le seuil de pauvreté, selon l'ONU. En janvier 2022, 21 personnes avaient été arrêtées lors d'une opération sécuritaire visant à démanteler 17 réseaux d'espionnage pour le compte d'Israël.