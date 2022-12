Dubaï classée 1ère ville du Moyen-Orient en termes de préparation à la mobilité urbaine

À l'échelle mondiale, Dubaï se situe au 30e rang

Selon une étude annuelle mondiale, Dubaï a été classée première ville du Moyen-Orient et d'Afrique en termes de préparation à la mobilité urbaine. L'indice classe 60 villes, il a été établi par le Forum Oliver Wyman et l'Institut des études sur les transports (ITS) de l'Université de Californie à Berkeley. Il s'agit d'un classement basé sur 57 indicateurs clés de performance qui mesurent l'impact social, l'infrastructure, l'attrait du marché, l'efficacité du système et l'innovation.

Les résultats montrent que des réseaux de mobilité efficaces et équitables sont des moteurs essentiels de la vitalité économique et de la durabilité environnementale. Les autres mesures de l'indice global comprennent les investissements et les incitations dans les réseaux de bornes de recharge pour véhicules électriques (VE), le nombre de zones sans voiture, l'adoption des véhicules autonomes, ainsi que la fréquentation et l'accessibilité financière des transports publics.

À l'échelle mondiale, Dubaï se situe au 30e rang, alors qu'elle était au 32e rang en 2021. Chaque ville reçoit une note sur 100 en fonction d'une série d'indicateurs clés de performance. Avec un classement de 58 %, Dubaï dépasse la moyenne mondiale de 54 %, tandis que la moyenne du Moyen-Orient est de 47 %.

Le rapport note que la préférence pour la voiture au Moyen-Orient contribue au faible score de la région en matière d'utilisation des transports en commun non motorisés, mais que la pénétration généralement élevée des services de mobilité partagée, tels que le covoiturage, contribue à réduire les niveaux de congestion. Dubaï et Abu Dhabi se sont classés conjointement au 6e rang mondial pour la mobilité partagée.

Le rapport souligne également que Dubaï est institutionnellement favorable aux nouveaux paradigmes de la mobilité et est une plaque tournante de l'aviation. La ville développe un ensemble de transports publics de premier plan, avec une application multimodale mature - le système comprend le métro à l'échelle de la ville, qui est l'un des plus grands systèmes de métro automatisé au monde.

La population de Dubaï était de 850 000 en 2000, elle est aujourd'hui d'environ 3,5 millions et d'ici 2040, elle devrait être de 5,8 millions.