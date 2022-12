Cisjordanie : jets de pierres sur des véhicules, un terroriste palestinien tué et plusieurs autres blessés

Les Palestiniens jetaient des pierres et des bouteilles de peinture sur des véhicules

Les soldats de Tsahal ont procédé à des tirs contre des terroristes palestiniens qui jetaient des pierres et des bouteilles de peinture sur des véhicules circulant sur une route de Cisjordanie ce jeudi.

Suite aux tirs, un Palestinien a été tué et au moins deux autres ont été blessés. Les incidents se sont produits aux abords de la route 465 près de la localité palestinienne d'Aboud dans la région de Ramallah.

Les autorités palestiniennes ont fait état d'un mort et de quatre blessés, précisant que le corps du Palestinien tué était aux mains des forces israéliennes.

Comme l'a précisé Matthias Inbar, spécialiste sécuritaire sur i24NEWS, les jets de pierres et autres objets sur des véhicules civils sont souvent la cause de graves accidents de la route et de blessures sérieuses voire mortelles.

