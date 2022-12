Iran : les forces visent les visages et les organes génitaux des manifestantes, selon les médecins

Les blessures infligées aux femmes "semblent être destinées à détruire leur beauté"

Lors des manifestations anti-régime, les forces de sécurité iraniennes ciblent les femmes avec des tirs de fusil de chasse sur le visage, les seins et les organes génitaux, selon des témoignages de médecins recueillis par The Guardian.

Ces médecins et infirmières – qui traitent les manifestants en secret pour éviter d'être arrêtés – ont déclaré avoir remarqué que les femmes arrivaient souvent avec des blessures différentes de celles des hommes, qui avaient plus souvent des plombs de fusil de chasse dans les jambes, les fesses et le dos. Les blessures infligées aux femmes, disent-ils, "semblent être destinées à détruire leur beauté".

Des photos fournies par des médecins au quotidien britannique montrent des blessures dévastatrices sur tout le corps causées par des balles dites d'oiseaux, que les forces de sécurité ont tirées sur des personnes à bout portant. Il s'agit de dizaines de minuscules balles logées profondément dans leur chair. Les tirs dans les yeux des manifestants sont aussi particulièrement fréquents, ont affirmé ces médecins.

"J'ai soigné une femme au début de la vingtaine, qui a reçu deux balles dans les parties génitales. Dix autres plombs ont été logés à l'intérieur de sa cuisse. Ces dix pastilles ont été facilement retirées, mais ces deux autres constituaient un défi, car elles étaient coincées entre son urètre et l'ouverture de son vagin", a déclaré le médecin. "Elle a raconté qu'elle était en train de protester lorsqu'un groupe d'environ dix agents de sécurité a fait le tour et lui a tiré dans les parties génitales et les cuisses.", a-t-il ajouté.