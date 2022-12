Exécution d'un manifestant en Iran : vague d'indignation dans la communauté internationale

"Le mépris du régime iranien pour la vie humaine est sans limite"

Les condamnations se succèdent dans la communauté internationale depuis l'exécution en Iran jeudi de Mohsen Shekari, un jeune manifestant de 23 ans. Washington a qualifié l'exécution du jeune homme de "sombre escalade", et a affirmé tenir le régime iranien pour responsable de la violence "contre son propre peuple". A Rome, la Première ministre Giorgia Meloni a exprimé son indignation face à "cette répression inacceptable" qui, selon elle, n'annulera pas les revendications des manifestants.

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a de son côté déclaré sur Twitter : "La menace d'exécution n'étouffera pas la volonté de liberté", tout en dénonçant un "procès sommaire perfide". Le "mépris du régime iranien pour la vie humaine est sans limite", a-t-elle ajouté, alors que l'Allemagne convoquait l'ambassadeur d'Iran.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a lui aussi exprimé son indignation et a exhorté le monde à ne pas ignorer "la violence odieuse commise par le régime iranien contre son propre peuple". L'exécution a de même été condamnée par des représentants des Nations Unies, qui ont alerté concernant plusieurs artistes dans le pays susceptibles de subir le même sort. Enfin, Mahmood Amiry-Moghaddam, directeur du groupe Iran Human Rights (IHR) basé à Oslo, a appelé à une forte réaction internationale, avertissant que dans le cas contraire, "nous serons confrontés à des exécutions massives de manifestants". M. Shekari "a été exécuté après un procès expéditif et inéquitable, sans avocat", a-t-il ajouté.

Le jeune manifestant avait été accusé d'avoir poignardé avec une machette un paramilitaire le 25 septembre, après avoir bloqué la circulation sur une avenue de Téhéran lors des troubles qui secouent l'Iran depuis près de trois mois, selon Mizan Online, l'agence du pouvoir judiciaire. Il a été exécuté par pendaison après avoir été reconnu coupable de s'être battu et d'avoir dégainé "son arme avec l'intention de tuer, de provoquer la terreur et de troubler l'ordre et la sécurité de la société".