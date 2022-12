Mahmoud Abbas dit s’opposer à la résistance armée contre Israël, pour le moment

"La coopération sécuritaire fait partie des accords, mais si Israël continue ses actions, je l'annulerai"

Le président de l'Autorité palestinienne (AP) Mahmoud Abbas a déclaré mercredi, dans une interview à la chaîne d'information saoudienne Al Arabiya, qu'il était opposé à la prise d'armes contre Israël, tout en prévenant qu'il pourrait changer d'avis à l'avenir. "Je ne soutiens pas la résistance palestinienne armée, mais cela pourrait changer. Cela pourrait changer demain, après-demain ou à un autre moment. Tout est possible", a-t-il déclaré.

Interrogé sur le nombre élevé d'attaques palestiniennes contre des Israéliens, il a justifié ces récentes violences : "Le peuple palestinien est opprimé jusqu'à exploser. Les Palestiniens perdent patience", a-t-il expliqué. Mahmoud Abbas a longtemps prôné les négociations avec Israël plutôt que le terrorisme, une position qui l’a aidé à se maintenir au pouvoir, les partenaires étrangers étant dès lors plus enclins à financer l'AP, et les dirigeants israéliens plus à même de lui faire confiance pour se coordonner sur des questions d'intérêt commun, comme la sécurité.

AP Photo/Susan Walsh Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou

En réponse aux critiques palestiniennes au sujet de la coopération sécuritaire entre l’AP et Israël, Mahmoud Abbas a précisé que "la coordination de la sécurité fait partie des accords avec Israël et notre approche consiste à combattre le terrorisme où qu'il soit." Il a également rappelé que l'AP a signé des accords pour combattre la violence et le terrorisme avec 85 pays dans le monde. Mahmoud Abbas a toutefois émis des réserves : "Nous sommes, avec Israël, contre le terrorisme et la violence. Mais si Israël poursuit son comportement, je ne serai pas lié par l'accord de sécurité. J'annulerai mon engagement à son égard", a-t-il déclaré.

Il a aussi évoqué le gouvernement israélien à venir, estimant qu’il ne différera en rien des gouvernements israéliens précédents, y compris celui qui était au pouvoir en 1948, qu'il a accusé d'avoir commis des massacres contre des civils palestiniens. "Je travaillerai avec Netanyahou sans renoncer à aucun de mes engagements de longue date", a-t-il indiqué.