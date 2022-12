L'application a été soumise pour examen et approbation

Déjà codeur à 13 ans, le jeune Miraan Rai a développé une application "School Pool" qui permet de réduire le trafic à Dubaï en proposant un service de covoiturage. "Mon école se trouve à près à 20 km de mon domicile. Comme mon voisin étudie dans la même école, ce sont mes parents ou les siens qui nous déposent et nous récupèrent", a-t-il expliqué au Khaleej Times.

"Cette application de covoiturage pour étudiants permettra de réduire les embouteillages et la pollution atmosphérique, tout en réduisant le temps perdu pour les parents qui vont chercher et déposer leurs enfants à l'école", a déclaré M. Rai.

Son application "School Pool" est prête, et il l'a soumise à la RTA (Roads and Transport) de Dubaï pour examen et approbation. La RTA étudie maintenant comment cet outil intelligent peut être déployé de manière sûre et efficace.

"Pour les parents qui ont plusieurs enfants, les bus scolaires peuvent être une option coûteuse, sans compter qu'ils empruntent généralement un long trajet pour récupérer tous leurs élèves. Le covoiturage est donc une option pratique", explique-t-il. "C'est comme cela que j'ai eu l'idée de lancer l'application".

Étudiant à l'école Al Barsha de Kings, Rai est passionné par le codage informatique et la robotique depuis l'âge de sept ans. Codeur autodidacte, il a suivi des cours de base pour acquérir ses compétences.

"Je me suis intéressé aux ordinateurs dès mon plus jeune âge. J'ai pris des cours pendant mes vacances d'été et j'ai commencé à travailler sur des projets qui faciliteront le quotidien des habitants", a-t-il dit.

La toute première application qu'il a développée est une application appelée "Braille", qui aide les malvoyants à résoudre des problèmes mathématiques de base.