Iran : la nièce d'Ali Khamenei condamnée à trois ans de prison

Farideh Moradkhani se trouvait en détention depuis son arrestation le 23 novembre

La nièce du guide suprême iranien Ali Khamenei vient d'être condamnée à trois ans de prison après avoir publiquement critiqué le régime, et exprimé son soutien aux manifestations en cours contre la République islamique, a déclaré vendredi son avocat.

Farideh Moradkhani, critique de longue date du régime, se trouvait en détention depuis son arrestation le 23 novembre. Son avocat, maître Mohammad Hossein Aghasi, a tweeté qu'elle avait été jugée par un tribunal clérical indépendant du système judiciaire du pays, qui ne répond qu'au chef suprême alors que sa cliente n'est pas membre du clergé.

Plus tôt cette semaine, Badri Hosseini Khamenei – la mère de F. Moradkhani et sœur du guide suprême – a également déclaré son opposition au régime et sa solidarité envers les manifestations qui secouent le pays depuis trois mois. Dans une lettre rendue publique par son fils refugié en France, celle-ci déclarait qu'elle avait coupé les ponts avec son frère, et lui demandait de démissionner.

Son frère a de son coté posté une vidéo sur YouTube, dans laquelle B. Hosseini dénonce "l'oppression claire et évidente" dont sont victimes les Iraniens, et critique l'inaction de la communauté internationale. "Peuple libre, soyez avec nous ! Dites à vos gouvernements de cesser de soutenir ce régime meurtrier et tueur d'enfants", a-t-elle déclaré. "Ce régime n'est fidèle à aucun de ses principes religieux et ne connaît aucune loi ou règle sauf celle de la force. Il cherche à maintenir son pouvoir de toutes les manières possibles." La sœur de Khamenei s'était disputée avec sa famille dans les années 1980 et s'était enfuie en Irak au plus fort de la guerre avec son voisin iranien, où elle avait rejoint son mari, le dissident Ali Tehrani.

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, environ 14 000 personnes ont été arrêtées au cours des manifestations. Au moins 416 personnes, dont 51 enfants, ont été tuées dans la répression, selon Iran Human Rights (IHR).