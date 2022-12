L'Iran interrompt les fonds destinés aux groupes terroristes palestiniens, déclenchant une crise (média)

La crise a affecté les factions tant dans la bande de Gaza qu'à l'étranger

L'Iran a cessé d'acheminer des fonds à un certain nombre de factions palestiniennes, a révélé dimanche le journal palestinien Al-Quds. Le journal cite des sources informées anonymes au Liban, selon lesquelles les factions souffrent actuellement d'une crise financière en raison de la décision iranienne, prise il y a trois mois. Les sources n'ont pas nommé les factions qui ont été affectées par la décision.

Toutefois, on pense que le Hamas, le Jihad islamique palestinien (PIJ) et le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) font partie des factions qui dépendent du financement de l'Iran. Les sources ont également indiqué que les factions utilisaient l'argent iranien pour payer les salaires de leurs dirigeants et de leurs membres et pour couvrir les coûts de leurs "diverses activités."

Mahmud Hams (AFP)

Par le passé, les responsables du Hamas et du PIJ ont admis que l'Iran fournissait à leurs groupes une aide financière et militaire. La raison de l'arrêt de l'aide financière était inconnue, mais qu'elle pourrait être liée aux manifestations et aux violences en cours en Iran.