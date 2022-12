Le Hamas annonce la découverte de 63 tombes de l'époque romaine à Gaza

Le ministère des Antiquités travaille avec une équipe d'experts français pour en savoir plus sur le site

Les autorités du Hamas à Gaza ont annoncé la découverte de plus de 60 tombes dans un ancien site funéraire datant de l'époque romaine. Des équipes de travail fouillent le site depuis qu'il a été découvert en janvier dernier lors des préparatifs d'un projet immobilier financé par l'Égypte.

Hiyam al-Bitar, chercheuse au ministère des Antiquités et du Tourisme, dirigé par le Hamas, indique qu'au total 63 tombes ont été identifiées et qu'un ensemble d'ossements et d'objets provenant d'une tombe a été daté du IIe siècle. Elle a également indiqué que le ministère travaille avec une équipe d'experts français pour en savoir plus sur le site.

Bien que l'ancien cimetière soit désormais interdit au public, la construction du projet immobilier s'est poursuivie et le site est entouré d'immeubles d'habitation. Les médias locaux avaient signalé des pillages lors de la découverte du site.

La découverte a été faite par des ouvriers du bâtiment à Jabaliya, dans la partie nord de Gaza dans le cadre d'un projet de reconstruction mené par l'Égypte après le conflit du 2021 mai entre Israël et le Hamas.