"Les paris sont ouverts" si l'Iran obtient l'arme nucléaire (ministre saoudien des Affaires étrangères)

"Les pays de la région vont chercher à assurer leur propre sécurité"

Le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite a déclaré, dimanche, que tous les paris seraient ouverts si l'Iran obtenait une arme nucléaire opérationnelle, les États du Golfe devant alors agir pour renforcer leur sécurité. "Si l'Iran se dote d'une arme nucléaire opérationnelle, tous les paris sont ouverts", a déclaré le prince Faisal bin Farhan lors d'une interview sur la scène de la World Policy Conference à Abu Dhabi. "Nous sommes dans un espace très dangereux dans la région... vous pouvez vous attendre à ce que les États de la région se penchent sur la façon dont ils peuvent assurer leur propre sécurité", a-t-il ajouté.

Parlant du sommet Conseil de Coopération du Golfe-Chine et du sommet sino-arabe qui ont eu lieu vendredi, le prince Faisal a déclaré que continuer à accroître la coopération entre le Royaume et la Chine est "incroyablement important".

AP Photo/ Andrew Medichin Le prince saoudien Faisal bin Farhan Al Saud lors d'une table ronde au centre de conférence La Nuvola pour le sommet du G20 à Rome

"La Chine est le principal partenaire commercial non seulement de l'Arabie saoudite, mais aussi, je crois, de la quasi-totalité du monde arabe, et avoir ce dialogue avec la deuxième plus grande économie du monde est pour nous d'une importance capitale alors que nous continuons à construire nos partenariats dans l'environnement mondial d'une manière qui favorise les opportunités de croissance et de prospérité pour tous", a-t-il affirmé. Il a souligné que la politique étrangère du Royaume était guidée en premier lieu par la "nécessité de construire une prospérité durable pour le peuple saoudien, puis pour les peuples de la région et enfin pour les peuples du monde".

"Nous recherchons toutes les occasions de poursuivre cet objectif. Ainsi, s'il existe une possibilité de travailler avec un partenaire sur la scène mondiale pour renforcer nos programmes économiques ou sociaux, pour renforcer notre région, et que cela ne peut se faire que par la coopération, nous suivrons ces voies", a poursuivi le ministre des Affaires étrangères.