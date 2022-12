Le Hezbollah déplace des armes par crainte d'une attaque israélienne

Le groupe terroriste aurait camouflé des positions militaires avec des drapeaux syriens

Le groupe terroriste libanais Hezbollah a transféré des armes et redéployé des militants dans des postes militaires près de Damas et dans le désert oriental de Homs, a rapporté dimanche l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon l'organisation basée à Londres, les armes ont été placées dans des entrepôts lourdement fortifiés dans les environs de Kiswah, par crainte d'éventuelles attaques israéliennes dans la région.

AP Photo/Bilal Hussein Des camions-citernes transportant du fioul iranien, acheminés par le Hezbollah, arrivent de Syrie à Hermel, le 16 septembre 2021 au Liban

L'Observatoire a encore indiqué que le Hezbollah a camouflé trois positions militaires et des postes de contrôle avec des drapeaux syriens à environ quatre kilomètres de la frontière. "Les militants soutenus par l'Iran stationnés dans ces positions et points de contrôle portaient également des uniformes militaires des forces du régime et arboraient le drapeau syrien et des photos de Bachar Al-Assad sur leurs voitures, dans un contexte de renforcement de la sécurité", a déclaré le groupe de défense des droits dans un tweet en arabe.

Par ailleurs, la Syrie a rapporté que Tsahal a envoyé des tracts autour de Quneitra, sur le versant syrien du plateau du Golan, avertissant les troupes syriennes de ne plus aider le Hezbollah. "Aux dirigeants et aux soldats de l'armée syrienne, encore et toujours, vous êtes responsables des dommages causés par vos décisions malencontreuses", peut-on lire sur les tracts. "Le Hezbollah s'établit dans la région de Tel-Kalib et la coopération avec lui ne vous apportera pas la paix. La présence du Hezbollah dans la région ne vous apporte que du mal et de l'humiliation, et c'est vous qui en payez le prix", souligne le document.

Plus tôt dans la journée, un média local a publié sur sa page Facebook qu'Israël avait lancé une attaque dans la zone proche de Tel-Kalib, où des systèmes radars syriens étaient positionnés. Selon le média, des explosions ont été entendues, mais les médias syriens n'ont fait état d'aucune autre attaque.