Samarie: un festival du film controversé pour montrer le quotidien dans cette région

"Cet événement est une preuve supplémentaire que la politique de boycott a échoué"

Le deuxième Festival du film de Samarie, organisé par le Département des implantations et des événements du Conseil régional de Samarie (Shomron), a lieu cette semaine. Se déroulant sur quatre jours, il propose la projection de 25 films israéliens, dont neuf documentaires produits par le Fonds du cinéma de Samarie (Shomron Cinema Fund). Autant d'œuvres qui dépeignent la vie en Judée-Samarie (Cisjordanie), ainsi que les rapports complexes entre habitants des implantations juives et Palestiniens de la région.

Parmi ces documentaires, celui du cinéaste Avraham Shapira montrant un habitant juif du Gush Etzion qui se produit dans un groupe andalou avec un Palestinien de Bethléem. Ou celui du cinéaste Yohai Hadad, relatant l'histoire d'un maître nageur palestinien de Jéricho qui travaille à la mer Morte, et qui a appris à parler yiddish. Il ponctue ainsi ses paroles de versets de la Torah afin de communiquer avec la foule ultra-orthodoxe qui vient s'y baigner.

Yonatan Sindel/Flash90 Le président du Conseil de Samarie, Yossi Dagan

De nombreux films présentés au festival mettent également les femmes à l'honneur. Le long métrage de Moriah Yair Maneva Tsof raconte la vie d'une femme qui a établi une ferme isolée en Samarie et sa lutte pour élever son fils. Un autre film de Chen Klein raconte l'histoire d'une convertie vivant dans l'implantation Itzhar et ses tentatives pour s'intégrer. Un autre, signé Elisheva Ginzburg, dépeint une habitante de l'implantation de Bat Ayin qui consacre sa vie à jouer de la harpe pour les malades en phase terminale, et le lien de celle-ci avec un patient arabe de Jérusalem.

"Ce n'est pas à des cinéastes de Tel Aviv de raconter ce que nous vivons"

"C'est la première fois que nous voyons sur grand écran la vie des habitants de Judée-Samarie telle qu'elle est représentée aux yeux des cinéastes qui vivent dans la région, et non par des cinéastes venus de Tel-Aviv qui prétendent raconter ce que nous vivons ici. C'est une initiative très importante dans le monde de la culture. Les films produits par le Fonds du cinéma de Samarie sont merveilleux, ils parlent de tout, sans peur et sans filtre", a déclaré le chef du Conseil régional de Samarie Yossi Dagan.

John MACDOUGALL (AFP) Le réalisateur israëlien Nadav Lapid lors de la présentation de son film "Synonyme" au festival de Berlin le 13 février 2019

Faisant référence aux appels au boycott contre le festival et la fondation ces derniers mois, Yossi Dagan a ajouté : "Cet événement est une preuve supplémentaire que la politique de boycott a échoué. Ils ne nous feront pas taire et ils n'arrêteront pas la création culturelle ici."

Lors de l'événement principal du festival, un certificat d'appréciation du festival pour sa contribution à la promotion du cinéma israélien a été remis à Yaki Reisner, producteur et scénariste du film à succès "Bahourim tovim" (Les bons garçons). "Je suis fier et heureux que ce film soit considéré comme l'une des grandes réussites du cinéma israélien. C'est un grand honneur pour moi qu'un film si 'clean' (l'action se déroule dans le milieu ultraorthodoxe, ndlr) soit si apprécié. Cela prouve que la qualité prime sur toute autre chose", a déclaré Yaki Reisner.

De nombreux cinéastes israéliens ont dénoncé le Festival

Dans une lettre, de nombreux cinéastes israéliens de premier plan dont Ari Folman ("Valse avec Bachir", "Où est Anne Frank"), nominé aux Oscars, Nadav Lapid, lauréat de l’Ours d’or au festival de Berlin ou Hagai Levy ("Betipul", "The Affair"), s'étaient opposés publiquement à la création du Fonds du cinéma de Samarie et à celle du festival, appelant l’Académie israélienne du cinéma et de la télévision à ne pas donner "sa caution à l’occupation".

"Ce n’est pas la culture qui motive ce festival ou ce ‘Fonds de Samarie pour le cinéma’. Il n’a vocation qu’à effacer la Ligne verte et à normaliser les colonies", disait la lettre. "Le Fonds de Samarie n’est pas un fonds pluraliste : il fait partie intégrante du régime d’apartheid, puisqu’il est ouvert à un groupe ethnique (les Juifs) mais fermé à un autre (les Palestiniens), alors qu’ils vivent au même endroit" poursuivait la missive.