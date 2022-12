Adolescente tuée à Jénine : la police des frontières reproche à Tsahal des conclusions "trop hâtives"

Washington appelle Tsahal à enquêter sur l'incident dans les plus brefs délais

La police des frontières a fait savoir son mécontentement après la publication par Tsahal de conclusions qu'ils jugent "trop hâtives" concernant la mort de l'adolescente palestinienne tuée dimanche soir à Jénine. Après que la jeune fille de 16 ans, prénommée Jana Zakharna, a été tuée alors qu'elle se trouvait sur le toit d'un immeuble de la ville aux côtés d'hommes armés, Tsahal a publié dans la journée les conclusions préliminaires de son enquête, indiquant que l'adolescente avait probablement été touchée par la balle d'un soldat israélien dans un échange de tirs avec des terroristes palestiniens.

jaafar ashtiyeh / AFP Le toit sur lequel se trouvait Jana Zakarna à proximité d'hommes armés palestiniens à Jénine, en Cisjordanie, le 12 décembre 2022

La police des frontières reproche à l'armée de "manquer de preuves" pour affirmer que la balle fatale provenait d'un soldat, soulignant que le tireur d'élite de Tsahal suspecté d'être à l'origine du tir fatal était particulièrement expérimenté, et qu'il avait affirmé n'avoir tiré que sur un seul individu qui avait ouvert le feu dans sa direction.

L'armée a relaté que l'opération antiterroriste visant à arrêter des personnes recherchées à Jénine avait duré en elle-même moins de trois minutes, et que les suspects avaient été facilement appréhendés. Cependant, comme lors de toutes les opérations récentes, des tirs nourris ont visé les soldats alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le camp de réfugiés, contraignant les forces israéliennes à riposter.

L'enquête initiale sur l'incident montre que le tireur d'élite de Tsahal a repéré à cent mètres de distance deux hommes sur un toit dont l'un était armé, et qu'il a tiré huit fois sur ce dernier. C'est alors qu'il aurait accidentellement touché la jeune fille qui se tenait à proximité. Selon une source militaire, n'importe quelle autre armée aurait mis fin à un tel incident avec au moins dix morts. L'armée souligne en outre que Jénine est un bastion terroriste saturé d'explosifs et de caméras qui enregistrent l'entrée des combattants et aident les terroristes à apprendre leurs méthodes opératoires et à réagir rapidement avec des tirs nourris.

"L'allégation selon laquelle les forces de sécurité ont tiré intentionnellement sur des personnes non impliquées est infondée. Les forces de sécurité continueront d'enquêter pour clarifier les circonstances de l'incident", a déclaré Tsahal dans son communiqué de lundi.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Ned Price, a commenté l'incident ce mardi en disant : "C'est un incident tragique. C'est déchirant chaque fois que l'on entend parler d'un civil tué dans ce type d'opération. Nous comprenons que Tsahal mène une enquête sur ce qui passé et nous espérons que les responsabilités seront rapidement déterminées. Nous notons que le Premier ministre sortant Yair Lapid a exprimé ses condoléances à la famille de Jana Zakharna. Sa mort tragique survient dans le contexte de l'escalade de la violence en Cisjordanie."

Ned Price a pointé "une augmentation alarmante du nombre de morts et de blessés chez les Palestiniens et les Israéliens, incluant de nombreux enfants". "Nous réitérons et soulignons la nécessité pour toutes les parties de prendre des mesures pour désamorcer cette escalade et éviter davantage de pertes en vies humaines", a-t-il ajouté.

Le député Force juive Itamar Ben-Gvir, pressenti pour devenir le prochain ministre de la Sécurité nationale, a fustigé les déclarations de l'administration américaine. "L'annonce du gouvernement américain est malheureuse, alors que des centaines de balles sont tirées par des terroristes contre les forces israéliennes. Nos soldats ne doivent pas être jugés comme s'ils opéraient dans des conditions de laboratoire. Il ne fait aucun doute que la mort de la jeune fille est une chose regrettable, mais il ne fait aucun doute également que n'importe quelle armée au monde aurait terminé une nuit de combats à Jénine avec des dizaines de morts', a-t-il déclaré mardi. d'ennemis morts et non avec des actions de pincettes qui sont mesurées tout le temps. ."