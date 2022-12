Émirats : ouverture du premier supermarché casher du Golfe

Le supermarché propose des produits casher importés d'Israël, d'Europe et des États-Unis

Le premier supermarché casher du Golfe a ouvert ses portes lundi soir à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU). Le magasin, appelé Rimon (grenade en hébreu), a accueilli plus d’une centaine de personnes pour son inauguration. Cette ouverture a été rendue possible grâce aux efforts de la communauté juive des EAU et de son rabbin Levi Duchman, avec le soutien et l'encouragement des autorités locales.

Ce tout nouveau supermarché est destiné à répondre à la demande croissante de produits cashers, compte tenu de l'augmentation significative du nombre d'Israélien et de juifs qui voyagent et s'installent aux EAU.

Courtesy of the Jewish community of the UAE / Jewish UAE Le rabbin des Émirats arabes unis, Levi Duchman, lors de l'inauguration du premier supermarché casher du Golfe

"Notre merveilleuse communauté, qui ne cesse de croître et de prospérer ici aux Émirats arabes unis, est très reconnaissante de bénéficier de l'extraordinaire accueil que nous avons reçu du gouvernement et des autorités locales depuis plus d'une décennie maintenant. Afin de permettre aux résidents et aux visiteurs de vivre pleinement une vie juive, nous avons établi des institutions et des communautés, nous célébrons ouvertement le shabbat et les fêtes et nous profitons d'une nourriture casher de qualité dans tous les Emirats", a déclaré le rabbin Duchman.

Ce supermarché unique en son genre, qui s'étend sur plus de 130 mètres carrés au centre de Dubaï, propose des produits casher importés spécialement d'Israël, d'Europe et des États-Unis, y compris de la viande, répondant aux normes de cashrout les plus strictes. Le magasin proposera également des plats cuisinés tous les week-ends, pour les nombreux Juifs qui recherchent des repas de shabbat.

Courtesy of the Jewish community of the UAE / Jewish UAE Produits proposés à la vente dans le supermarché casher de Dubaï aux Émirats arabes unis

Une grande variété d'établissements cashers est désormais disponible dans tous les Émirats, allant des restaurants et cafés, à une boutique de commande de viande en ligne, aux côtés du nouveau supermarché. Ses propriétaires attendent à ce que des dizaines de visiteurs quotidiens profitent des produits proposés.