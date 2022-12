Doha nommée capitale du tourisme arabe pour 2023

L'"organisation de la Coupe du monde par l'État du Qatar est un succès pour tous les Arabes"

Le Conseil ministériel pour le tourisme a désigné Doha comme capitale arabe du tourisme pour 2023, lors de sa 25e session au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe mardi.

S'adressant à la réunion, le représentant permanent du Qatar auprès de la Ligue arabe, Salem Mubarak Al Shafi, a remercié le Conseil ainsi que l'Organisation arabe du tourisme et son président, Bandar bin Fahd Al Fuhaid, pour les efforts déployés à cet égard.

"La désignation de Doha comme capitale du tourisme arabe pour 2023 reflète son prestige en tant que destination pour les peuples du monde entier alors qu'elle accueille la Coupe du monde de la FIFA 2022, dont le coup d'envoi a été donné le 20 novembre et qui doit se terminer le 18 décembre", a déclaré HE Al Shafi.

AP Photo/Darko Bandic

"L'État du Qatar prouve son potentiel en matière de bonne organisation, de gestion et d'hospitalité", a-t-il dit, en soulignant que des milliards de personnes qui ont suivi de près la Coupe du monde dans le monde entier "ont pu constater la tolérance, le bon traitement et l'hospitalité des dirigeants, du gouvernement et du peuple du pays avec des centaines de milliers de fans de la Coupe du monde". "Cela a contribué à réfuter les allégations et les mensonges selon lesquels le Qatar est incapable d'organiser la Coupe du monde", a ajouté HE Al Shafi.

HE Al Shafi a affirmé que la réussite de l'"organisation de la Coupe du monde par l'État du Qatar est un succès pour tous les Arabes", ajoutant que la désignation de Doha comme capitale du tourisme arabe pour 2023 "renforce ce succès et représente une reconnaissance des efforts considérables déployés par le pays pour atteindre cette position prestigieuse largement reconnue".