Plus de 11 000 enfants tués et blessés dans la guerre au Yémen depuis 2015 (ONU)

Plus de 11 000 enfants ont été tués ou blessés dans le conflit au Yémen depuis 2015, a indiqué l'agence de l'ONU pour l'enfance (UNICEF), dans ce qui est largement considéré comme l'un des pires conflits humanitaires au monde. "Le renouvellement urgent de la trêve serait une première étape positive qui permettrait un accès humanitaire critique", a déclaré Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF.

Elle a toutefois souligné que le nombre de ces garçons et filles tués ou blessés était probablement "bien plus élevé", car il s'agit uniquement de décès vérifiés par l'ONU.

Alors que les efforts de paix ont connu une accalmie dans les hostilités directes, le gouvernement internationalement reconnu du Yémen - aux côtés d'une coalition dirigée par l'Arabie saoudite - et les rebelles Houthis, alliés à l'Iran, ont intensifié une guerre économique dans un contexte de blocage des efforts visant à renouveler un cessez-le-feu qui a expiré en octobre.

AP Photo/Hussam Al-Bakry Des femmes tiennent leurs enfants souffrant de malnutrition à l'hôpital rural Hays à Hodeida, au Yémen

Bien qu'une trêve nationale a été conclue en avril entre les parties belligérantes, l'UNICEF a déclaré que 164 personnes avaient été tuées ou blessées entre juillet et septembre, dont au moins 74 enfants.

"Les conclusions de l'UNICEF sont alarmantes et donnent une autre raison pour laquelle la cessation des hostilités au Yémen doit être renouvelée", a déclaré Farhan Aziz Haq, porte-parole adjoint du Bureau de l'Envoyé spécial du Secrétaire général des États-Unis pour le Yémen, Hans Grundberg.

Haq a confirmé à i24NEWS que les conclusions de l'UNICEF ont été obtenues en coordination avec l'équipe de Grundberg. La semaine dernière, l'UNICEF a lancé un appel à l'action humanitaire de 10,3 milliards de dollars pour 2023 afin de venir en aide aux enfants touchés par les conflits et les catastrophes dans le monde entier. Il vise à recueillir près de 484,5 millions de dollars pour le Yémen, où environ 75 % des 30,5 millions d'habitants de l'État du Golfe ont besoin d'aide et de protection.

"Des milliers d'enfants ont perdu la vie et des centaines de milliers d'autres risquent de mourir de maladies évitables ou de faim", a déclaré M. Russell. L'UNICEF a noté que plus de 17,8 millions de Yéménites n'ont pas accès à l'eau potable, à l'assainissement et aux services d'hygiène, tandis que quelque 540 000 enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë sévère. Et comme la moitié seulement des établissements de santé du pays sont fonctionnels, quelque 10 millions d'enfants n'ont pas un accès adéquat aux soins, a averti l'agence.