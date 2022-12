2022 parmi les années les plus meurtrières pour les Israéliens et les Palestiniens

31 personnes en Israël et en Cisjordanie ont été tuées dans des attentats terroristes

Avec une série d'attaques terroristes meurtrières et des affrontements quasi quotidiens entre l'armée israélienne et des tireurs palestiniens, 2022 s'annonce comme l'année la plus meurtrière pour les Israéliens et les Palestiniens depuis des années.

Selon les données de l'agence de sécurité Shin Bet, 27 civils israéliens et étrangers ont été tués dans des attentats terroristes commis par des terroristes palestiniens ou Arabes israéliens en Israël ou en Cisjordanie depuis le début de l'année. Trois autres soldats ont été tués dans des attaques dirigées contre Tsahal, et un commando de police a été tué lors d'affrontements avec des tireurs palestiniens dans une opération en Cisjordanie.

Avec 31 personnes tuées à la suite d'attaques palestiniennes, 2022 est l'année la plus meurtrière depuis 2015, où 29 personnes avaient été tuées au cours d'une série d'attaques au couteau, par balles et à la voiture-bélier. En 2014, 93 personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes, dont la plupart étaient des soldats dans le cadre d'une guerre avec la bande de Gaza.

La majorité des décès de cette année sont survenus lors d'attaques dans la région de Tel-Aviv et les villes voisines (12) et en Cisjordanie (9).

Forces de défense israéliennes Des troupes israéliennes opèrent en Cisjordanie

En outre, quatre personnes ont été tuées dans une attaque dans la ville de Beersheva, dans le sud du pays, quatre ont été tuées dans des attaques séparées à Jérusalem, et deux ont été tuées dans une attaque dans la ville de Hadera, dans le nord du pays. Selon les données du Shin Bet, plus de 129 personnes ont été blessées dans des attentats cette année.

La plupart des terroristes venaient des régions de Jénine et de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, où les forces de défense israéliennes ont concentré une grande partie de leurs efforts de lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne a signalé jusqu'à présent 167 décès de Palestiniens dus à des "tirs israéliens" en Cisjordanie cette année, ce qui en fait le bilan le plus lourd depuis 2006, année où 220 Palestiniens avaient été tués en Cisjordanie.

Les forces de défense israéliennes, qui ont indiqué que le nombre de morts cette année était légèrement inférieur (151), affirment que la grande majorité des personnes tuées commettaient des attentats ou avaient affronté les forces de sécurité.