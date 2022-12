Tsahal confirme avoir frappé un convoi d'armes à la frontière syro-irakienne fin novembre

"Nous savions que le camion numéro 8 transportait des armes"

Israël est bien à l'origine de la frappe contre un convoi transportant des armes à la frontière syro-irakienne fin novembre, a confirmé le chef d'état-major.

Aviv Kohavi a fait cette déclaration alors qu'il s'exprimait ce mercredi lors d'une conférence à la mémoire de l'ancien chef d'état-major Amnon Lipkin Shahak à l'Université Reichman. "Nous savions que le camion numéro 8 sur les 25 qui se déplaçaient d'Irak vers la Syrie transportait des armes, et nous l'avons visé avec nos missiles", a relaté le chef de l'armée israélienne.

Au moins 14 personnes ont été tuées dans le raid, dont la plupart étaient membres de milices pro-iraniennes, selon les informations rapportées par les médias en langue arabe. Juste après l'attaque , des responsables militaires israéliens avaient déclaré que le convoi de camions attaqué à la frontière transportait non seulement du carburant, mais aussi des armes et des munitions.

Dans son discours, Aviv Kochavi a ainsi noté que les opérations israéliennes menées en Syrie sur le long terme avaient permis de "contrarier les plans et la vision de l'Iran, qui visait à fournir des centaines de missiles sol-sol et aériens en Syrie, et à poster des milices et des forces du Hezbollah dans le sud des hauteurs du Golan".

Si les raids réguliers dans le ciel syrien sont systématiquement imputés à Israël, il est très rare que Tsahal confirme être à l'origine de ces frappes.