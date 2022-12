Turquie : 44 personnes arrêtées pour lien présumé avec le Mossad

Les autorités turques enquêtaient depuis un certain temps sur des "sociétés de conseil" basées à Istanbul

Une opération conjointe de la police d'Istanbul et des services de renseignement turcs? contre des suspects qui auraient espionné des Palestiniens dans le pays, a mené à la garde à vue de 44 personnes en lien présumé avec le Mossad. Sept d'entre elles ont été ensuite arrêtées. Les suspects sont accusés d'avoir divulgué aux renseignements israéliens des informations sur les expatriés palestiniens. Une opération est toujours en cours pour retrouver 13 autres suspects.

Le Mossad aurait payé des personnes pour surveiller des Palestiniens

Les autorités turques enquêtent depuis un certain temps sur des "sociétés de conseil" basées à Istanbul, qui proposaient à leurs clients des services de détectives privés grâce à leurs présumés contacts avec l'agence de renseignement israélienne. Selon les enquêteurs, le Mossad aurait payé des personnes pour surveiller des Palestiniens résidents du pays et des ONG palestiniennes. Parmi les détenus, figurent le fondateur d'une société de détectives privés, et un maître de conférences d'une université.

AFP Drapeaux d'Israël et de Turquie

Les renseignements turcs avaient démantelé l'année dernière un autre réseau en lien avec le Mossad, après une enquête d’un an. Les forces turques avaient arrêté quinze personnes le 7 octobre. Selon les rapports, les espions auraient fourni au Mossad des informations sur des étudiants étrangers inscrits dans les universités turques qui visaient des postes dans l'industrie de la défense.

La police et le renseignement turcs ont déclaré avoir démantelé plusieurs réseaux d'espionnage ces dernières années, dont un au profit de la Russie et un autre au profit de l’Iran qui visait à assassiner des citoyens israéliens en Turquie.