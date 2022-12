Le chef militaire du Hamas appelle tous les groupes à s'unir pour "libérer la Palestine"

"Vous ne parviendrez pas à opprimer notre peuple ou à éliminer notre identité de notre terre"

Le commandant militaire du Hamas, Muhammad Deif, a fait une déclaration rare pour marquer le 35e anniversaire de la fondation du groupe terroriste, appelant toutes les factions à s'unir pour "libérer la Palestine".

"Vous ne parviendrez pas à opprimer notre peuple ou à éliminer notre identité de notre terre", a déclaré Deif aux Israéliens dans un message enregistré. "Toutes les factions doivent s'unir pour un grand objectif : la libération de la Palestine", a-t-il souligné.

AP Photo/Adel Hana

L'insaisissable chef de l'aile militaire du Hamas figure sur la liste des personnes les plus recherchées par Israël depuis plus de 25 ans pour sa participation à la planification et à l'exécution d'un grand nombre d'attentats terroristes, dont de nombreux attentats à la bombe contre des bus ces dernières années. L'armée israélienne considère Muhammad Deif comme un commandant de terrain compétent.

Les services de sécurité israéliens ont tenté d'éliminer le terroriste au moins sept fois au fil des ans. Une première tentative a eu lieu en 2001, une deuxième en 2002, qui lui a coûté un œil, et une troisième un an plus tard. Le terroriste a enfin a été gravement blessé, perdant ses deux jambes et un bras lors d'un bombardement israélien en 2006.