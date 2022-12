La famille du dissident palestinien Nizar Banat accuse l'AP de sa mort

C'est la "première fois" qu'un Palestinien dépose plainte contre d'autres Palestiniens à la Cour pénale internationale

La famille du dissident palestinien Nizar Banat, mort en détention en juin 2021, soumet jeudi à la Cour pénale internationale (CPI) un dossier accusant de hauts responsables palestiniens du "meurtre" de ce critique du président Mahmoud Abbas. Il s'agit de la "première fois" qu'un Palestinien dépose plainte contre d'autres Palestiniens à la CPI, explique en exclusivité à l'AFP l'avocat de sa famille, Me Hakan Camuz.

Connu pour ses vidéos postées sur les réseaux sociaux critiquant l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, qu'il accusait de corruption, Nizar Banat, 43 ans, avait été arrêté en juin 2021 par les forces de sécurité palestiniennes puis retrouvé mort quelques heures plus tard. Le médecin légiste Samir Abou Zarzour avait fait état de traces de coups à la tête, à la poitrine, au cou, aux jambes et aux mains, et d'un intervalle de moins d'une heure entre ces coups et sa mort.

ABBAS MOMANI / AFP Des Palestiniens manifestent contre l'Autorité palestinienne après l'arrestation violente et la mort en détention du militant Nizar Banat, à Ramallah, en Cisjordanie, le 2 août 2021

"Nous allons soumettre des éléments de preuve secrets et des informations privilégiées destinées uniquement au procureur (de la CPI, Karim Khan, NDLR) et que nous ne pouvons pas dévoiler pour le moment car nous devons donner au bureau du procureur le temps de les examiner", indique à l'AFP Me Hakan Camuz. Une fois ce dossier reçu et étudié, le procureur pourra décider d'enquêter ou non.

Dans la foulée de la disparition du militant, de rares manifestations, sous les cris de "Abbas dégage" et "Justice pour Nizar", et parfois émaillées de heurts, s'étaient multipliées à Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie. Un tribunal local avait ensuite inculpé 14 membres des forces de sécurité palestiniennes qui ont été libérés sous caution à la mi-2022, ce qui a ulcéré la famille du militant.

(AP /Nasser Nasser) Des manifestants en colère portent des photos de Nizar Banat, un critique virulent de l'Autorité palestinienne, et scandent des slogans anti-AP lors d'un rassemblement pour protester contre sa mort, dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie, le 24 juin 2021

Le dossier présenté par la famille à la CPI n'accuse toutefois pas directement Mahmoud Abbas mais sept autres hauts responsables en Cisjordanie. "Nous ne faisons que demander justice pour un homme qui ne faisait rien d'autre que de dire la vérité sur le pouvoir (...) Karim Khan ne peut ignorer un tel crime et se doit d'enquêter", plaide l'avocat Hakan Camuz.