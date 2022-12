Sondage : 72% des Palestiniens sont favorables à la création de nouveaux groupes armés en Cisjordanie

Une majorité de Palestiniens pense que le gouvernement israélien va modifier le statu quo sur le Mont du Temple et annexer des implantations en Cisjordanie

72 % des Palestiniens soutiennent la création de groupes armés supplémentaires en Cisjordanie, semblables au groupe terroriste "Fosse aux lions" qui opère depuis Naplouse contre Israël, selon un nouveau sondage publié mardi, et mené par le Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR). La Cisjordanie vient pourtant de connaître l'une des années les plus meurtrières depuis la seconde Intifada : Tsahal y a massivement intensifié ses activités en réponse à la vague de terrorisme palestinien au début de l'année qui a coûté la vie à 27 civils israéliens et étrangers. De son côté, le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne a fait état de 167 décès palestiniens dus à des tirs israéliens en Cisjordanie en 2022.

Les opérations des forces israéliennes se sont principalement concentrées sur le nord de la Cisjordanie, où l'Autorité palestinienne semble avoir perdu le contrôle en raison de l'apparition de groupes armés tels que "Fosse aux lions". Cette faction armée a revendiqué la responsabilité de la majorité des fusillades dans la région de Naplouse depuis sa création en août par des membres de divers groupes terroristes, dont des personnes précédemment affiliées aux brigades des martyrs d'Al-Aqsa et au Jihad islamique palestinien.

Une nette majorité des personnes interrogées (65%) sont favorables à la formation de groupes armés qui ne reçoivent pas d'ordres de l'Autorité palestinienne. Néanmoins, 59% disent craindre que la création de tels groupes ne déclenche des affrontements avec les forces de sécurité palestiniennes, tandis que seulement 22% disent être totalement opposées à la formation de tels groupes. Israël a cherché à travailler avec les forces de sécurité de l'AP pour étouffer le groupe "Fosse aux lions". Ramallah s'est efforcé de convaincre les membres du groupe de se rendre, plutôt que d'être traqués et tués par Tsahal.

AP Photo/Majdi Mohammed Un terroriste du groupe "Fosse aux Lions" à Naplouse en Cisjordanie

Par ailleurs, les participants à l'enquête pensent que le prochain gouvernement israélien va modifier le statu quo sur le Mont du Temple en autorisant les Juifs à prier sur l'esplanade des mosquées, ce qu'ils ne peuvent pas faire actuellement. 64 % pensent que le prochain gouvernement va expulser des familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarah, à Jérusalem-Est, qui constitue un point chaud, tandis que 69 % sont persuadés qu'Israël va annexer des implantations juives en Cisjordanie ou dans la vallée du Jourdain.

Enfin, seuls 32 % soutiennent encore une solution à deux États, alors que ce chiffre était supérieur à 50 % il y a dix ans. La tendance est la même en Israël, bien que le soutien à ce concept y soit toujours plus élevé qu'en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. 69 % des personnes interrogées estiment qu'une solution à deux États n'est plus réalisable en raison de l'expansion des implantations israéliennes.

L'enquête a été menée auprès de 1 200 adultes palestiniens lors d'entretiens en face à face dans 120 lieux choisis au hasard. La marge d'erreur est de +/-3%.