Les efforts d'Abu Dhabi pour protéger la vie marine reconnus par l'ONU

Les efforts déployés par Abu Dhabi pour protéger le littoral et la vie marine, ainsi que pour restaurer les coraux, les mangroves et les herbiers marins, ont été reconnus par les Nations unies et désignés comme l'une des dix initiatives pionnières visant à redonner vie au monde naturel.

Les efforts de la capitale des Émirats arabes unis ont été récompensés par le Programme des Nations unies pour l'environnement en tant qu'initiative phare de restauration mondiale, ce qui signifie que les mesures prises par Abu Dhabi peuvent désormais bénéficier du soutien, du financement ou de l'expertise technique des Nations unies.

En mars 2022, les Nations unies ont demandé aux pays de désigner des programmes phares de restauration dans le monde afin d'honorer les initiatives mondiales les plus ambitieuses et les plus efficaces pour reconstruire les écosystèmes dégradés. Les gouvernements ont été invités à présenter leurs efforts les plus inspirants avant le 31 mars 2022.

Le littoral d'Abu Dhabi abrite une grande variété de vie marine, dont 500 espèces de poissons, sept espèces de reptiles marins, trois espèces de dauphins, une espèce de marsouin aptère et le dugong, le seul mammifère exclusivement marin au monde qui soit herbivore.

Pour contrer l'impact du développement urbain, l'Agence pour l'environnement d'Abu Dhabi, ses partenaires et les défenseurs de l'environnement plantent des palétuviers, transplantent des coraux sains et créent des pépinières pour les herbes marines, ce qui permet de créer un refuge pour la vie marine.