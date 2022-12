"Les États-Unis doivent affirmer leur alliance avec l'Arabie saoudite" (Netanyahou)

Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il a l'intention de poursuivre les efforts d'une normalisation d'Israël avec l'Arabie saoudite

Le Premier ministre désigné, Benjamin Netanyahou, a déclaré que les Etats-Unis doivent réaffirmer leurs alliances avec leurs alliés traditionnels au Moyen-Orient, en particulier l'Arabie Saoudite. S'exprimant sur la chaîne Al Arabiya basée à Dubaï, Netanyahou a affirmé qu'il avait l'intention de dire au président américain Joe Biden qu'"il est nécessaire que l'Amérique confirme son engagement envers ses alliés traditionnels au Moyen-Orient". "Il ne devrait pas y avoir de petites ou de grandes variations dans cette relation", a-t-il affirmé, qualifiant ces alliances traditionnelles d'"ancrage de la stabilité dans la région."

https://twitter.com/i/web/status/1603423076133240832 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Si Israël et l'Arabie saoudite n'ont pas de relations officielles, les deux pays sont tous toutefois étroitement alignés contre l'ennemi commun qu'est l'Iran. Les liens entre les États-Unis et l'Arabie saoudite restent tendus sous l'administration Biden, qui a cherché à interpeller le royaume sur ses problèmes de droits de l'homme. Riyad a en retour refusé les appels des États-Unis à augmenter la production de gaz pour faire baisser les prix mondiaux.

Conflit israélo-palestinien

Le Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il a l'intention de poursuivre les efforts d'une normalisation d'Israël avec l'Arabie saoudite, et affirme qu'elle pourrait être la clé de la résolution du conflit israélo-palestinien. Il a exhorté l'Arabie saoudite à rejoindre les accords d'Abraham.

"Je pense que nous pouvons avoir une nouvelle initiative de paix qui constituera un saut important pour la réalisation de la résolution du conflit israélo-arabe et, finalement, du conflit israélo-palestinien. Et bien sûr, je fais référence à ce qui pourrait être une paix historique vraiment remarquable avec l'Arabie saoudite", a-t-il affirmé. "Je pense que la paix avec l'Arabie saoudite servira deux objectifs : elle constituera un bond en avant pour la paix globale entre Israël et le monde arabe et changera notre région d'une manière inimaginable. Je pense qu'elle facilitera en fin de compte la paix israélo-palestinienne", a-t-il poursuivi. "J'y crois et j'ai l'intention de poursuivre dans cette voie. Bien sûr, c'est aux dirigeants de l'Arabie saoudite de décider s'ils veulent participer à cet effort", a-t-il souligné.

L'Arabie saoudite a proposé un plan de paix il y a deux décennies, selon lequel Israël résoudrait son conflit avec les Palestiniens et se retirerait aux frontières de 1967 en échange d'une paix totale avec le monde arabe.