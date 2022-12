Oman : plus de 200.000 repas distribués aux nécessiteux lors d'une campagne unique de charité

Le projet vise à distribuer des millions de repas dans le monde

Plus de 200 000 repas ont été distribués aux familles nécessiteuses du Sultanat d'Oman par une association caritative basée à Mascate, Nidaa Al Khair, en association avec Protiviti Oman, une société de conseil internationale, lors d'une campagne unique de charité. Protiviti a signé un protocole d'accord avec Nidaa Al Khair et a achevé le 10 décembre la distribution de repas aux familles défavorisées qui traversent des périodes difficiles. Au total, 170 boîtes ainsi que des sacs de farine et de riz ont été fournis à 170 familles et 1 020 personnes en ont bénéficié.

Dans le cadre des initiatives RSE de Protiviti, " i On Hunger ", le projet vise à distribuer des millions de repas dans le monde pour aider à réduire la faim. Shatha Al Maskiry, directeur général de Protiviti Oman, a déclaré : "Nous sommes reconnaissants envers Dieu d'être restés forts en tant qu'entreprise, et nous traduisons cette gratitude en continuant à nous associer à Nidaa Al Khair en tant qu'entreprise socialement responsable qui continue à redonner espoir à notre communauté, ainsi qu'à lutter pour élever sans cesse le niveau de nos réalisations, en distribuant plus de repas chaque année."

"Cette année, nous avons réussi à distribuer environ 224 956 repas. La participation de nos partenaires commerciaux, de nos clients, de nos amis, de nos familles et de nos anciens élèves a été une source d'inspiration, mais plus encore, la participation des enfants a véritablement reflété les valeurs et l'unité de notre société omanaise et les principes humanitaires que nous leur inculquons dès leur plus jeune âge", a-t-il ajouté.

Faiza Al Rashdi, directrice générale de la Nidaa Charity Team, a déclaré : "La Nidaa Charity Team s'efforce d'améliorer le niveau de vie des familles défavorisées de Bausher. Cette initiative sponsorisée par Protiviti Oman, a été réalisée pour la sixième fois, ce qui indique l'importance du don continu et de la solidarité."

Le Sultanat d'Oman compte environ 5,2 millions d'habitants.