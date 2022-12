Cisjordanie : un chauffeur israélien pris pour cible par des terroristes palestiniens près de Naplouse

D'importantes forces de sécurité effectuent actuellement des recherches dans la zone pour retrouver les terroristes

Un chauffeur israélien a essuyé des tirs de Palestiniens dans le nord de la Cisjordanie vendredi, ont indiqué des médecins, ajoutant qu'il n'était pas blessé.

Selon le service d'urgence Sauveteurs sans frontières, le conducteur n'a pas été blessé par les tirs près de l'avant-poste de Havat Gilad, près de Naplouse.

Dans la vidéo et les photos partagées par le service, on peut voir les dégâts causés à la voiture de l'Israélien. Les vitres ont été brisées et des impacts de balles ont été observés sur l'appuie-tête du conducteur. L'armée israélienne a dépêché des troupes sur les lieux pour rechercher des suspects.

(Sauveteurs sans frontières) Des impacts de balles sont visibles sur l'appui-tête du véhicule de l'Israélien qui a fait l'objet d'une attaque par balles près de l'avant-poste de Havat Gilad, dans le nord de la Cisjordanie, le 16 décembre 2022.

"Nous craignons de revenir à la réalité d'une vague de terreur comme nous l'avons vu il y a deux mois. Notre demande est de ne pas revenir sur les mêmes erreurs qui ont coûté du sang humain. Fermez les points de contrôle autour de Naplouse maintenant. Les terroristes entrent et sortent librement de manière lâche. Nous demandons une action militaire contre l'infrastructure terroriste de l'Autorité palestinienne afin d'empêcher une autre vague de terreur", a réagi Yossi Dagan, le chef du Conseil régional de Samarie.

Ces derniers mois, des hommes armés palestiniens ont pris pour cible à plusieurs reprises des postes militaires, des troupes opérant le long de la barrière de sécurité en Cisjordanie, des implantations israéliennes et des civils sur les routes. L'armée opère une offensive antiterroriste principalement axée sur le nord de la Cisjordanie pour faire face à une série d'attaques palestiniennes qui ont fait 31 morts en Israël et en Cisjordanie depuis le début de l'année.