Jordanie : un policier tué lors de manifestations contre les prix des carburants

Un haut responsable de la police a été tué par balle vendredi lors de manifestations dans la province de Maan, dans le sud de la Jordanie, théâtre depuis plusieurs jours de protestations contre la hausse des prix des carburants, selon la Sûreté générale. "Le directeur adjoint de la police du gouvernorat de Maan, le colonel Abdelrazzak Aldalabih, est décédé après avoir été blessé par balle à la tête, alors qu'il faisait face à des émeutes", a précisé la Sûreté générale dans un communiqué.

"Les émeutes ont été menées par un groupe de vandales et de hors-la-loi dans la région de Husseiniya, dans le gouvernorat de Maan", à environ 218 km au sud d'Amman, ajoute le texte.

La Sûreté générale a ajouté plus tard qu'"un officier et un sous-officier avaient été blessés par des coups de feu alors qu'ils faisaient face à des vandales et des émeutiers à Husseiniya".

Khalil MAZRAAWI / AFP Amman

Les grèves ont touché plusieurs provinces du sud du pays. Elles ont débuté il y a plus d'une semaine par un mouvement des chauffeurs de poids lourds qui ont été suivis par les chauffeurs de taxi. Des commerçants ont également baissé leurs rideaux mercredi pour protester contre la hausse des prix des carburants.

A certains endroits, les protestataires ont bloqué des routes avec des pneus enflammés et des échauffourées avec les forces de sécurité ont eu lieu. La Sûreté générale a prévenu que "tout en assurant la protection de la liberté d'opinion et d'expression pacifique" elle agirait "en utilisant la force appropriée face aux émeutiers et ceux qui mènent des actes de vandalisme".