Dubaï : un centre commercial collecte les excédents de nourriture des restaurants pour les nécessiteux

Environ 38 % de la nourriture préparée chaque jour dans le pays est gaspillée

Un centre commercial de Dubaï aux Émirats arabes unis récupère les excédents de nourriture de ses restaurants, cafés et aires de restauration pour les redistribuer aux nécessiteux. Le Mall of the Emirates, détenu et exploité par Majid Al Futtaim, a lancé son premier programme de récupération de nourriture - Feed the Future - dans le but de soutenir l'objectif des Émirats arabes unis de réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2030.

En s'associant à la plateforme technologique Replate, les vendeurs du Mall of the Emirates pourront gérer les dons, et coordonner les collectes avec la banque alimentaire des Émirats arabes unis, qui seront ensuite distribuées à des organisations et groupes caritatifs, y compris les travailleurs et les familles dans le besoin.

Il est également possible de faire des dons au "Feed the Future Fridge" du Mall of the Emirates en s'inscrivant en ligne. Cela permettra à ceux qui en ont le plus besoin d'avoir accès à de la nourriture gratuite lorsqu'ils se rendent dans le centre commercial. Le réfrigérateur est situé au premier étage et le Mall of the Emirates a pour objectif de fournir 200 repas par semaine.

Les Émirats arabes unis se classent parmi les premières nations au monde pour la production de déchets par habitant. Environ 38 % de la nourriture préparée chaque jour dans le pays est gaspillée. Le processus de décomposition des déchets alimentaires émet du méthane, qui serait 25 fois plus nocif que le CO2. Étant donné que les Émirats arabes unis importent 90 % de leur nourriture, le pays est exposé à la pénurie et à l'insécurité alimentaires. Pour remédier à ce problème, "Feed the Future" utilise Replate pour automatiser le processus de récupération des aliments et connecter les points de vente F&B du centre commercial aux communautés dans le besoin, tout en respectant des critères de durabilité élevés dans la préparation des aliments.

La plateforme permettra également de suivre l'impact environnemental et social de " Feed the Future ". Les points de vente F&B auront accès au volume total de nourriture donné chaque mois, ainsi qu'aux repas créés, à l'eau économisée et au dioxyde de carbone détourné de l'atmosphère dans le processus.