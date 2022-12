Le manakeesh libanais nominé pour figurer sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO

Le manakeesh est une galette très populaire pour le petit-déjeuner au Liban

À l'instar de la baguette française et de la pizza italienne, le manakeesh libanais est devenu symbole de son pays d'origine au Moyen-Orient et a été nominé pour figurer sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Sahar Baassiri, ambassadrice et représentante permanente du Liban auprès de l'UNESCO à Paris, a révélé la nouvelle sur son compte Twitter.

https://twitter.com/i/web/status/1603413755840307208 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Le manakeesh est devenu candidat à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Félicitations! Dans l'espoir que la crise en cours ne privera pas les Libanais de leur manakeesh, alors la joie sera complète", a-t-elle écrit.

Le manakeesh est une galette composée d'une base semblable au pain arabe, imbibée d'huile d'olive, saupoudrée traditionnellement de zaatar et cuite au four. Elle est généralement garnie de thym, de fromage ou de viande hachée. Le manakeesh est un aliment très populaire pour le petit-déjeuner dans la région levantine du Moyen-Orient.

Les utilisateurs de Twitter ont rapidement célébré la nouvelle, commentant le post de Baassiri.

"Merci ! Nous avons besoin de plus de plats enregistrés comme libanais", a tweeté un utilisateur, tandis qu'un autre a écrit : "Félicitations, pour moi, le manakeesh a toujours été classé premier."