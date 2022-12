Un Palestinien condamné à perpétuité pour son rôle dans l'attentat de 2016 qui a tué la garde-frontières Hadar Cohen

Abu Zeid n'était pas présent lors de l'attaque elle-même, car il "voulait rester en vie et tuer des Juifs"

Un tribunal militaire israélien condamne un terroriste palestinien à la prison à vie plus 32 ans pour sa participation à une fusillade en 2016 à Jérusalem dans laquelle une garde-frontières a été tuée. Bilal Abu Zeid a été reconnu coupable d'avoir fourni une arme et d'avoir conduit les assaillants qui ont tué Hadar Cohen, 19 ans. Il est également condamné à verser 1,5 million de shekels (430 000 dollars) à la famille Cohen, et 250 000 shekels (72 000 dollars) supplémentaires à une autre policière blessée dans l'attaque.

Abu Zeid n'était pas présent lors de l'attaque elle-même, car il "voulait rester en vie et tuer des Juifs", selon les procureurs militaires.

Il a été reconnu coupable d'avoir intentionnellement causé la mort de Hadar, ainsi que d'une série d'infractions à la sécurité. L'accusation principale équivaut à un meurtre devant le tribunal militaire de Cisjordanie. Le tribunal a accepté la position de l'accusation selon laquelle Abu Zeid était coupable de l'attaque en raison de sa participation à la planification et à l'exécution, même s'il n'était pas présent au moment de la fusillade.

Hadar Cohen est décédée suite à l'attaque à l'arme à feu menée par trois terroristes palestiniens à la porte de Damas, à l'entrée de la Vieille ville de Jérusalem.