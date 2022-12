Jordanie : Plus de 23 000 personnes bénéficient de vêtements d'hiver grâce à un projet caritatif

Chaque personne a également reçu des bons d'une valeur de 40 dollars

"Kanaf in Jordan", le projet caritatif jordanien et saoudien, a bénéficié à 23 529 Jordaniens dans le besoin, ainsi qu'à des réfugiés syriens et palestiniens dans le pays, a rapporté dimanche l'agence de presse jordanienne. L'organisation Jordan Hashemite Charity (JHCO) et le King Salman Humanitarian Aid and Relief Center ont lancé le mois dernier la quatrième édition du projet annuel de dons de vêtements d'hiver.

Le projet s'inscrit dans le cadre des initiatives humanitaires et de secours fournies par l'Arabie saoudite, représentée par KSrelief, au profit des réfugiés et des personnes dans le besoin en Jordanie. Il aussi distribue des bons d'une valeur de 40 dollars à chaque individu, leur permettant de faire des achats en fonction des besoins de leur famille, a déclaré le JHCO.

La Jordanie est confrontée à une situation économique difficile, avec un taux de chômage de 23% en 2021, selon la Banque mondiale. Dépourvu de ressources naturelles et très dépendant d'aides étrangères, notamment du Fonds monétaire international (FMI), ce petit pays durement touché par l'afflux de réfugiés syriens croule sous une dette publique dépassant 100% de son PIB.