Iran : quatre membres des Gardiens de la révolution tués dans une attaque "terroriste"

Face à la "présence puissante" des forces de sécurité, les agresseurs ont "fui vers le Pakistan"

Quatre membres des Gardiens de la révolution ont été tués dans une attaque "terroriste" dans le sud-est de l'Iran, a annoncé lundi l'agence officielle Irna. Cette attaque s'est produite dans la province du Sistan-Baloutchistan, située à proximité de la frontière avec l'Afghanistan et le Pakistan et touchée par des épisodes de violence ces derniers mois.

"Lors d'un acte terroriste, quatre membres des forces de sécurité des Gardiens de la révolution", l'armée idéologique de l'Iran, "sont tombés en martyrs" dans la région de Saravan, proche de la frontière avec le Pakistan, selon Irna. Cette région est l'une des plus pauvres d'Iran et abrite la minorité baloutche, qui adhère majoritairement à l'islam sunnite et non au chiisme dominant dans le pays.

Face à la "présence puissante" des forces de sécurité, les agresseurs ont "fui vers le Pakistan", a ajouté Irna, sans donner plus d'informations sur ces assaillants. Le 14 décembre, le ministère iranien du Renseignement avait fait état de l'arrestation de trois individus impliqués dans l'assassinat présumé d'un imam sunnite, tué le 8 décembre au Sistan-Baloutchistan.

Zahedan, le chef-lieu de la province, a été touché par plusieurs jours de violences déclenchées le 30 septembre lors de manifestations contre le viol d'une adolescente imputé à un policier. Ces violences ont éclaté alors que le pays est en proie à des manifestations depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs.