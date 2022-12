Iran : au moins 27 personnes dont trois mineurs risquent d'être exécutées (Amnesty)

Le nombre réel de ces personnes pourrait être plus élevé, car la plupart des familles subissent des pressions pour garder le silence

Alors que l'Iran a pendu un deuxième homme lié aux manifestations anti-régime, Amnesty International a déclaré lundi qu'au moins 27 personnes dans le pays, dont trois mineurs, couraient un "grand risque" d'être exécutées. Dans une lettre envoyée au chef de la justice iranienne, Gholamhossein Mohseni Ejei, au début du mois, l'organisation de défense des droits humains a indiqué que certaines des personnes en danger avaient déjà été condamnées à mort, tandis que d'autres avaient été inculpées de crimes passibles de la peine de mort.

Iran Human Rights a déclaré que le nombre réel de ces personnes était probablement beaucoup plus élevé, car la plupart des familles subissent des pressions pour garder le silence. L'organisation, basée à Oslo, a estimé que ce chiffre était d'au moins 39. Amnesty a affirmé que toutes les personnes qu'elle considérait comme étant en danger avaient été privées "du droit à une défense adéquate et à l'accès à un avocat de leur choix, du droit à la présomption d'innocence, du droit de garder le silence et du droit à un procès public et équitable".

En violation de la Convention relative aux droits de l'enfant, que l'Iran a ratifiée, trois enfants sont jugés par des tribunaux pour adultes. Plusieurs accusés ont par ailleurs été torturés et leurs "aveux" ont été utilisés comme éléments de preuve, ont indiqué des sources à Amnesty. Parmi les personnes soupçonnées d'avoir été torturées pour leur extorquer des aveux figurent Farzaneh et Hamid Ghare-Hasanlou, un couple marié. Amnesty a indiqué qu'Hamid, qui est médecin, est sorti de l'hôpital après avoir subi une intervention chirurgicale pour une hémorragie interne et emmené au tribunal alors qu'il était encore sous sédatif. Les deux premiers avocats du couple ont abandonné l'affaire après avoir reçu des menaces de la part de fonctionnaires.

Majid Reza Rahnavard, 23 ans, a été pendu lundi pour avoir tué deux membres des forces de sécurité avec un couteau et blessé quatre autres personnes, selon l'agence de presse judiciaire Mizan Online. Il a été exécuté un peu plus de trois semaines après avoir été arrêté en novembre, selon des groupes de défense des droits.