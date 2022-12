Allumage de la 3e bougie de Hanoucca au Qatar

Iris Ambor, cheffe de cabinet au ministère des Affaires étrangères du Qatar, a remercié l'ambassadeur américain pour sa chaleureuse hospitalité

L'équipe du ministère des Affaires étrangères du Qatar a allumé mardi la troisième bougie de Hanoucca à l'ambassade des États-Unis à Doha. La cérémonie d'allumage des bougies, dirigée par l'ambassadeur américain Timmy Davis, s'est déroulée en présence de diplomates étrangers, de membres de la communauté juive du Qatar et d'émissaires Habad.

L'ambassadeur Davis a réagi en déclarant qu'il comprenait l'importance de la fête pour ses collègues juifs et qu'il était "ravi de tenir cette importante cérémonie encore aujourd'hui en compagnie du personnel israélien et d'autres invités." Iris Ambor, cheffe de cabinet au ministère des Affaires étrangères du Qatar, a remercié l'ambassadeur américain pour sa chaleureuse hospitalité et lui a remis en cadeau un maillot sur lequel était écrit "Hanoucca au Qatar", spécialement confectionné pour l'événement.

Israël et le Qatar n'ont aucun lien diplomatique mais une mission israélienne avait été envoyée pendant un mois pour le Mondial de football à Doha.