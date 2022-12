Cisjordanie: un plan confidentiel de l'UE vise à renforcer la présence palestinienne en zone C

À terme, l'UE souhaiterait voir la zone C fusionner avec les zones A et B, sans distinction entre elles, selon le rapport

L'Union européenne élabore un nouveau programme pour protéger les revendications palestiniennes dans des parties de la Cisjordanie entièrement contrôlées par Israël connues sous le nom de zone C, selon un document confidentiel relayé par la télévision israélienne.

Le document de six pages datant de juin 2022, intitulé "Programme européen de développement conjoint pour la zone C", indique que l'UE "vise à défendre le droit des Palestiniens vivant dans la zone C et à préserver la zone C dans le cadre d'un futur État palestinien conformément aux accords d'Oslo". Il présente également des étapes pratiques telles que la cartographie des terres dans la zone C, selon les informations de la chaîne 13 rapportées lundi.

Le document de l'UE discute de la nécessité de fournir une aide juridique aux Palestiniens devant les tribunaux israéliens pour protéger leurs revendications et de surveiller les fouilles archéologiques israéliennes dans la zone C, considérées comme un outil qu'Israël utilise pour renforcer et justifier son contrôle sur la Cisjordanie. À terme, l'UE souhaiterait voir la zone C fusionner avec les zones A et B, sans distinction entre elles, selon le rapport.

En vertu des accords d'Oslo de 1993, la Cisjordanie a été divisée en trois divisions administratives : la zone A contrôlée par l'Autorité palestinienne, la zone B sous contrôle partagé et la zone C - la plus grande section, constituant environ 60 % du territoire - restant entièrement sous contrôle israélien.

La zone C, qui est la seule section contiguë de la Cisjordanie et qui contient les terres les plus fertiles et les ressources naturelles les plus précieuses, devait être progressivement transférée à la juridiction palestinienne selon les accords, mais cela ne s'est pas produit. La zone inclut par ailleurs les implantations israéliennes.

La délégation de l'UE en Israël n'a pas confirmé l'authenticité du rapport, affirmant seulement qu'en règle générale, elle ne commentait pas les documents internes présumés. "Les politiques et les positions de l'UE sont décidées par 27 États membres et sont transmises et communiquées de manière appropriée tant aux partenaires qu'aux médias", a déclaré la délégation dans un communiqué. "Notre politique concernant la Cisjordanie n'a pas changé : l'UE est unie dans son engagement à parvenir à une solution à deux États, l'État d'Israël vivant côte à côte dans la paix, la sécurité et la reconnaissance mutuelle avec un État de Palestine indépendant, démocratique, souverain et viable, avec Jérusalem comme future capitale des deux États".

La zone C abrite aujourd'hui environ 400 000 Israéliens et 70 % de ses terres sont interdites au développement palestinien. Le ministère des Affaires étrangères israélien a déclaré que le document exprimait des positions qu'il considère comme "inacceptables". Il a toutefois noté les contacts de haut niveau entre les deux parties, notamment la reprise des réunions du Conseil d'association en juin pour la première fois depuis une décennie.

Selon l' accord de coalition conclu plus tôt ce mois-ci entre Benjamin Netanyahou et le chef du sionisme religieux Betsalel Smotrich, l'autorité sur l'administration civile - une agence du ministère de la Défense et de Tsahal qui dirige la vie civile dans la zone C - sera transférée du ministre de la Défense à un ministre adjoint au sein du ministère de la Défense qui sera nommé par le parti d'extrême droite Sionisme religieux.

Betsalel Smotrich a fustigé le document de l'UE rapporté lundi, déclarant que "l'implication flagrante de l'UE dans les efforts de l'Autorité palestinienne pour établir unilatéralement un État terroriste arabe de facto au cœur de la Terre d'Israël est inacceptable, contraire au droit international, et incompatible avec les règles fondamentales de la diplomatie dans les relations entre les pays". Il a également promis que le nouveau gouvernement s'emploierait à contrecarrer "l'activité hostile" de l'AP et des acteurs internationaux.