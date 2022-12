Un judoka iranien appelle Israël à soutenir son peuple

"Les peuples iranien et israélien partagent une grande amitié et une solidarité"

Alors que les manifestations anti-régime entamées il y a trois mois continuent de secouer l'Iran, de nombreux Iraniens ayant fui le pays suivent de près cette "révolution 2022" comme certains l'appellent déjà. Parmi eux, le judoka Alireza Bahranifard qui a appelé Israël à continuer de soutenir son peuple.

"Le brave peuple iranien a commencé une nouvelle révolution en Iran", a déclaré Alireza Bahranifard, ancien membre de l'équipe nationale iranienne de judo sur i24NEWS depuis l'Allemagne, où il est maintenant réfugié. "Je suis très inquiet pour ma famille. Mon père est en prison à cause de moi, les autorités interrogent ma famille à mon propos", a-t-il déclaré. "Je ne peux pas communiquer avec eux parce que la République islamique a censuré tous les réseaux sociaux."

"Au nom du peuple iranien, je demande au gouvernement et au peuple israéliens de soutenir mon peuple. Ne nous laissez pas seuls, nous avons vraiment besoin de votre soutien", a poursuivi Alireza Bahranifard. "Je suis un sportif, mais quand j'entends ce qui se passe, je n'ai aucune motivation pour m'entraîner, je pense juste à mon peuple."

"Les peuples iranien et israélien partagent une grande amitié et une solidarité. S'il vous plaît, ne laissez pas ces gens seuls", a-t-il exhorté, notant qu'il prévoyait de participer à une compétition internationale de judo l'année prochaine en Israël, où il a "beaucoup d'amis" et connaît "tous les gars de l'équipe nationale de judo".

Jusqu'à présent, les autorités iraniennes ont exécuté deux jeunes manifestants en lien avec le mouvement en cours déclenché par la mort de Mahsa Amini alors qu'elle était en détention pour avoir porté son hijab de manière incorrecte. Neuf autres personnes arrêtées dans le cadre des manifestations ont été condamnées à mort, quelque 400 ont été condamnées à des peines allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, et des milliers d'autres sont détenues.