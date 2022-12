Emmanuel Macron appelle l'Irak à "suivre une autre voie" que celle dictée par l'Iran

"L’Irak aujourd’hui est le théâtre d'influences, d’incursions, de déstabilisations qui sont liées à toute la région"

Le président français Emmanuel Macron a plaidé mardi lors d'une conférence régionale de soutien à l'Irak pour que ce pays, sous influence de l'Iran, s'engage dans une autre voie que celle d'un "modèle dicté de l'extérieur".

"Je veux vous dire l’attachement de la France à travers son histoire, son action diplomatique (..) pour la stabilité de la région (...) pour qu’il y ait une voie qui ne soit pas celle d’une forme d’hégémonie, d'impérialisme, de modèle qui serait dicté de l’extérieur", a-t-il dit lors du sommet "Bagdad II" sur les rives de la mer Morte en Jordanie.

Ludovic MARIN / POOL / AFP Le roi Abdallah II de Jordanie s'entretient avec le président français Emmanuel Macron lors d'une réunion bilatérale au palais royal Al-Husseiniya à Amman, le 21 décembre 2022

Ce sommet, qui rassemble autour de l'Irak et la France les principaux acteurs du Moyen-Orient, dont l'Iran et l'Arabie saoudite à couteaux tirés, vise à désamorcer les crises qui secouent la région. "L’Irak aujourd’hui est le théâtre d'influences, d’incursions, de déstabilisations qui sont liées à toute la région", a ajouté le président français sans jamais citer l'Iran, qui était représenté à la conférence par son chef de la diplomatie Hossein Amir-Abdollahian.

Avec des partis pro-iraniens dominant le Parlement en Irak et un gouvernement issu de cette majorité, l'Iran consolide son emprise sur son voisin, au grand dam des Etats-Unis. La région est "encore perclue de blocages, de divisions, d’ingérences, de sujets sécuritaires et sans doute l’Irak, compte tenu des dernières décennies, est l’une des principales victimes de cette déstabilisation régionale", a poursuivi Emmanuel Macron. "La région a tout pour réussir un agenda régional et mondial mais il faut qu’on arrive collectivement à aller au-delà des divisions du moment", a-t-il insisté.