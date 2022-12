"Les Palestiniens sont prêts à chasser les occupants israéliens", estime un chef de la force Al-Qods

"Les Palestiniens sont en train de former un réseau de communication ce qui terrifie les responsables et les élites israéliennes"

Un commandant de la Force Al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a déclaré cette semaine que "le peuple palestinien finira par libérer son pays de l'occupation israélienne", mettant en garde le régime contre le fait que l'"ère des coups fourrés est révolue".

Le général de brigade Esmail Qaani a lancé cet avertissement lors d'une cérémonie organisée mardi pour commémorer le premier anniversaire de l'ancien ambassadeur iranien au Yémen, Hassan Irloo, qui a succombé au Covid-19. "Environ 50 opérations contre Israël sont menées par jour dans la seule Cisjordanie occupée", selon Qaani, qui a également mentionné à quel point "le régime israélien est désespéré et assiégé en ce moment". Il a poursuivi en disant que "les Palestiniens chasseront bientôt les Israéliens de leur territoire".

Le jour où le lieutenant-général Qassem Soleimani a été assassiné par une attaque de drone américain en Irak, le général Qaani a déclaré : "Nous avons dit aux Israéliens de vendre leurs maisons et de quitter la Palestine." "Les Palestiniens sont en train de former un réseau de communication", ce qui "terrifie les responsables et les élites israéliennes, qui en viennent à penser qu'ils sont confrontés à une menace existentielle", a-t-il lancé.

L'Iran a cessé d'acheminer des fonds à un certain nombre de factions palestiniennes, a révélé plus tôt ce mois-ci le journal palestinien Al-Quds. Le journal cite des sources informées anonymes au Liban, selon lesquelles les factions souffrent actuellement d'une crise financière en raison de la décision iranienne, prise il y a trois mois. Les sources n'ont pas nommé les factions qui ont été affectées par la décision.