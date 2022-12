Israël : l'Iran prévoit de fournir plus d'armes avancées à la Russie, prévient le chef du Mossad

"Je réitère mon engagement que l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires, pas dans les années à venir. C'est l'engagement du Mossad"

Le chef du Mossad, David Barnea, a averti ce jeudi que l'Iran avait l'intention d'étendre son projet d'enrichissement d'uranium ainsi que la fourniture d'armes avancées à la Russie dans sa guerre en Ukraine . "Nous alertons également de l'intention de Téhéran d'intensifier ses attaques contre certains pays musulmans de la région", a-t-il encore affirmé. "Il est absurde qu'il subsiste des pays en Occident qui continuent d'appeler à la signature d'un accord avec l'Iran, en ignorant de manière flagrante les mensonges iraniens qu'il contient."

David Barnea, qui a pris la parole lors de la cérémonie des lauréats du Mossad à la Maison du président à Jérusalem, a ajouté : "Je réitère mon engagement que l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires, pas dans les années à venir. C'est l'engagement du Mossad."

Dans ses propos, le chef du Mossad a également évoqué la vague de protestations qui secoue l'Iran depuis la mort de Mahsa Amini, affirmant qu'"environ 100 jours se sont écoulés depuis le déclenchement de la protestation populaire et que sa force ne faiblissait pas". "Le régime iranien a choisi de traiter les manifestations avec une brutalité sans retenue, tirant sans discernement sur des femmes, des jeunes filles et même des enfants. Des centaines de personnes sont assassinées dans les rues, impuissantes, sans défense. Je le dis avec une grande satisfaction : les manifestants n'ont plus peur, la terreur ne fonctionne plus."