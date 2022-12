"Liban, les 4 vérités". Ici Beyrouth et Entreprendre publient un hors série spécial Liban

Entre corruptions sauvages et agitations stériles, le Liban résiste mais pour combien de temps encore ?

Marc Saikali, Président d’Ici Beyrouth, seul média online libre au Liban, et Robert Lafont, lancent cette semaine en France un hors-série entièrement consacré à la crise au Liban, et à la souffrance d'une population qui oscille entre désarroi et espoir. Le pays du cèdre, longtemps surnommé la "Suisse du Moyen-Orient" pour la beauté de ses sites et sa douceur de vivre, est depuis trois ans plongé dans un désastre économique, social et politique dont il ne voit pas l'issue. Entre corruptions sauvages et agitations stériles, le Liban résiste mais pour combien de temps encore ?

"Le pays du Cèdre doit échanger sa politique qui est une politique du combat pour une politique de l’économie. Il peut s’aider dans la lecture des économistes, essayistes et philosophes pour substituer l’énergie à la résignation et retrouver son histoire préromaine illustre", y affirme l’éditorialiste Eric Le Boucher. "Le Liban ne retrouvera une bonne économie que lorsqu’il saura refonder son système politique. L’État a été “capturé” par les confessions religieuses, ce qui le rend impuissant à réguler l’économie".

Ce numéro, édité en partenariat avec le groupe Lafont presse en France, a choisi quatre thématiques principales, révélatrices de la crise profonde vécue par le pays: "Michel Aoun et le Hezbollah", qui fait le constat de l’omniprésence du Hezbollah dans les rouages et actions de la politique libanaise depuis des décennies ; "L’effondrement", en référence à l’effondrement de l’ensemble des services publics et à la fin de tout sens de l’intérêt général ; "L’état d’urgence", qui parle de la nécessité d’agir pour voir la renaissance du Liban ; et enfin "Résistance", qui évoque ces Libanais qui font le choix de résister.

L'édition, étayée de nombreux chiffres et témoignages, avec une interview exclusive du gouverneur de la Banque centrale libanaise Riad Salamé, fait la démonstration implacable de la situation de dépendance du Liban aux influences étrangères telles que le Hezbollah et l’ensemble de ses alliés visibles ou invisibles.