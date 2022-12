Un milliardaire émirati propose d'accueillir 100 étudiantes afghanes

Cette annonce intervient après que les Talibans ont déclaré que les étudiantes ne seront plus autorisées à étudier dans les universités afghanes

Khalaf Al-Habtoor, fondateur et président milliardaire du conglomérat Al Habtoor Group, a proposé de soutenir 100 étudiantes afghanes à Dubaï, a rapporté le quotidien Khaleej Times. Cette annonce intervient après que le gouvernement de Kaboul, dirigé par les talibans, a déclaré que les étudiantes ne seraient pas autorisées à étudier dans les universités afghanes jusqu'à nouvel ordre.

La décision des talibans d'interdire les étudiantes a été condamnée dans le monde entier, y compris aux Émirats arabes unis. L'ambassadrice Lana Nusseibeh, ministre adjointe aux affaires politiques et représentante permanente des Émirats arabes unis auprès des Nations unies, a réitéré la ferme condamnation par Abu Dhabi de la décision des talibans d'interdire aux femmes et aux jeunes filles afghanes l'accès à l'enseignement supérieur. Le Conseil musulman des sages, sous la présidence du Grand Imam d'Al-Azhar, le Dr Ahmed Al-Tayeb, a également manifesté sa préoccupation face à l'interdiction faite par les Talibans aux femmes d'accéder aux universités en Afghanistan.

Il a également déclaré que la décision des talibans était "regrettable" et qu'il était prêt à accueillir des étudiantes afghanes en coopération avec les autorités compétentes. "Priver les étudiantes afghanes d'une éducation universitaire est malheureux et triste. Par conséquent, loin de toute position politique, je suis prêt, en coopération avec les autorités officielles compétentes, à accueillir 100 étudiantes et à leur donner la possibilité de terminer leurs études dans les universités de Dubaï", a tweeté Al Habtoor.

Khalaf Al Habtoor est un philanthrope mondial qui estime que l'amour de l'humanité doit être indépendante de la race, de la religion et de la géographie. Il a généreusement contribué à des institutions qui contribuent au progrès humain, notamment un centre de simulation à la Fondation Harvard de Dubaï pour la recherche médicale et un centre de leadership à l'Illinois College, aux États-Unis.