Jordanie : Umm Qais parmi les meilleurs villages touristiques en 2022

Umm Qais, dans le nord de la Jordanie, a été classée parmi les meilleurs villages touristiques de 2022 par l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) des Nations unies. Le ministre jordanien du Tourisme et des Antiquités, Nayef Fayez estime que ce classement allait promouvoir le tourisme dans le pays et augmenter les possibilités d'emploi dans les communautés locales. Umm Qais est connu pour ses impressionnantes rues à colonnades, sa terrasse voûtée et les ruines de deux théâtres antiques.

Peu après l'annonce du titre, des festivals, des expositions consacrées à l’art, au secteur industriel et à l’artisanat et des forums seront organisés dans la ville. L'OMT a répertorié pas moins de 135 villages sur la base de critères portant sur les ressources culturelles et naturelles, leur promotion et leur conservation et la durabilité économique, sociale et environnementale.

En Israël, le village circassien de Kfar Kama a été classé par l'OMT parmi les meilleurs villages touristiques en 2022. L'objectif de ce prestigieux concours, qui en est à sa deuxième édition, est de promouvoir et de renforcer le rôle du tourisme dans la sauvegarde des villages ruraux (jusqu'à 15 000 habitants), ainsi que leurs paysages, leur diversité naturelle et culturelle et leur patrimoine local dont notamment la gastronomie. Dans le même temps, l'initiative encourage le développement du tourisme dans les zones rurales qui contribuent aux objectifs du développement durable.