Al-Qaïda poste un enregistrement présumé de son ancien chef Ayman al-Zawahiri, tué en août dernier

L'enregistrement n'a pas été daté et la transcription n'indique pas clairement la date à laquelle il a pu être réalisé

Le groupe islamoterroriste Al-Qaïda a publié un enregistrement de 35 minutes de son chef Ayman al-Zawahiri, qui a été tué lors d'un raid américain en août 2022, a indiqué vendredi l'ONG américaine SITE intelligence group. L'enregistrement n'a pas été daté et la transcription n'indique pas clairement la date à laquelle il a pu être réalisé.

Zawahiri a été abattu lors d'une frappe américaine en Afghanistan. Une opération considérée comme le plus gros coup porté au groupe terroriste depuis la mort de son fondateur Oussama ben Laden en 2011.

AP Photo/Mazhar Ali Khan, File Dans cette photo d'archive de 1998, Ayman al-Zawahri est assis à côté d'Oussama ben Laden à Khost, en Afghanistan.

Ayman al-Zawahiri se cachait depuis des années, et l'opération visant à le localiser et à le tuer est le résultat d'un travail "minutieux, patient et persistant" de la communauté du contre-terrorisme et du renseignement, a déclaré un haut responsable de l'administration américaine.

Al-Qaïda n'a pas désigné de successeur. Mais Saif al-Adel, un ancien officier des forces spéciales égyptiennes, mystérieux et discret, qui est un membre haut placé de l'organisation, est considéré par les experts comme le principal candidat.

Les États-Unis offrent une récompense allant jusqu'à 10 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation.