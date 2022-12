"Le visage reconstitué est celui d'un très bel Egyptien"

Le visage de l'un des dirigeants les plus célèbres de l'Egypte ancienne a pris vie à travers des images créées par un logiciel CT de reconstruction faciale précise. Dans le cadre d'un projet scientifique mené conjointement par des chercheurs égyptiens et anglais, les historiens ont pu découvrir pour la première fois le visage de Ramsès II au moment de sa mort, puis à l'âge de 45 ans.

Le projet a été dirigé par le Dr Sahar Saleem, professeure de radiologie à l'Université du Caire. "Le logiciel identifie les propriétés des différentes couches de matériaux sur le visage de la momie, telles que les bandages en lin superposés, et permet de reconstituer numériquement les visages des pharaons", a a-t-elle déclaré dans une interview avec AuntMinnieEurope.com. "La visualisation de détails tels que les piercings aux oreilles et la coiffure a également été rendue possible par le logiciel", a-t-elle ajouté.

Selon Caroline Wilkinson, directrice du Face Lab de l'Université John Moores de Liverpool, le processus de reconstruction a impliqué un "modèle de tomographie par ordinateur (CT) du crâne", et une "base de données d'anatomie faciale pré-modélisée que nous importons puis modifions pour s'adapter au crâne." "Nous avons tous plus ou moins les mêmes muscles avec les mêmes attaches", a-t-elle expliqué. Selon le Dr Sahar Saleem, Ramsès II était un "beau" pharaon : "Je trouve que le visage reconstitué est celui d'un très bel Egyptien avec un nez prononcé et une mâchoire forte", a-t-elle déclaré.

STAFF / AFP Le sarcophage du pharaon Ramsès II au Grand Palais lors d'une exposition, le 11 mai 1976 à Paris.

Plus tôt ce mois-ci la scientifique, qui a scanné par tomodensitométrie plus de 40 momies royales tout au long de sa carrière, faisait partie d'une équipe qui a réussi à reconstituer le visage du célèbre souverain égyptien Toutankhamon (1341-1323 av. l'ère commune). Avec l'aide du sculpteur canadien Christian Corbet, l'équipe a pu convertir un modèle 3D basé sur les scans en une sculpture réaliste de son visage.

D'après le Dr Sahar Saleem, "Mettre un visage sur la momie de Toutankamon permet de l'humaniser, de créer un lien entre notre monde et le sien, et de restaurer son héritage". Quant au pharaon Ramsès II, elle déclare : "Il était un grand guerrier qui a gouverné l'Égypte pendant 66 ans. Donner vie à son visage dans ses vieilles années et en tant que jeune homme rappelle au monde son statut légendaire". Ramsès II (1303-1213 av. l'ère commune) est communément associé au personnage au pouvoir lors du récit biblique de l'Exode, qui relate la sortie d'Égypte des Hébreux après des années d'esclavage, sous la direction de Moïse. Le règne de Ramsès II a marqué le dernier sommet de la puissance impériale égyptienne.