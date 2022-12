La pluie devrait continuer à tomber avec de possibles inondations

De fortes précipitations sont tombées à travers tout le pays durant le week-end. Dans les grandes villes, c'est à Jérusalem qu'il a le plus plu avec 84,8 mm d'eau mesurés. Dans le port d'Ashdod, 85,4 mm ont été relevés, tandis qu'à Tel Aviv, 64,4 mm d'eau sont tombés. Mais c'est dans la région du Néguev et dans le centre que les plus fortes précipitations ont été relevées avec plus de 105 mm d'eau.

La pluie devrait continuer à tomber au cours des prochaines heures, particulièrement dans la région nord du Néguev, celle de la mer Morte et dans la plaine côtière méridionale, avec de possibles inondations. Les températures devraient encore baisser, et les premières neiges pourraient faire leur apparition sur le mont Hermon à partir de demain, et ce jusqu'à lundi.

Michael Giladi/Flash90 Vue du mont Hermon enneigé, le 18 février 2022

A partir de mardi, le ciel se dégagera dans la plupart des régions du pays, qui bénéficieront d'une légère augmentation des températures jusqu'en fin de semaine où le temps devrait être bien plus clément.