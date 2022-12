Iran : les sanctions américaines violent les droits de la population, selon des experts de l'ONU

La pollution de l'air en Iran cause 40 000 décès prématurés chaque année

Les sanctions américaines contre l'Iran contribuent à la pollution de l'air et à d'autres dommages environnementaux et empêchent les habitants du pays de "jouir pleinement de leurs droits à la santé et à la vie", ont déclaré des experts des Nations Unies dans un communiqué la semaine dernière. "Comme de nombreux pays, l'Iran a des problèmes environnementaux. Les sanctions empêchent non seulement le gouvernement iranien de les résoudre efficacement, mais elles contribuent également à aggraver les problèmes", ont-ils écrit.

La pollution de l'air est particulièrement aigue dans certaines régions de l'Iran, entraînant des taux élevés de maladies respiratoires et autres qui causent 4 000 décès prématurés à Téhéran et 40 000 dans tout le pays chaque année. La déclaration de l'ONU indique que les sanctions américaines augmentent encore la pollution en Iran, en contraignant les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter de nouveaux véhicules à continuer d'utiliser des voitures anciennes et inefficaces, et en empêchant le pays d'acquérir une technologie de réduction des émissions. "Il n'est pas surprenant que Téhéran soit l'une des villes les plus polluées du monde", ajoute le communiqué.

ATTA KENARE / AFP Embouteillages sur une autoroute de la capitale iranienne, Téhéran, alors que la ville enregistre des niveaux élevés de pollution de l'air, le 13 janvier 2021.

"Les efforts des États-Unis pour faire appliquer leurs sanctions en menaçant de pénaliser les entreprises étrangères faisant des affaires en Iran, ont conduit les constructeurs automobiles étrangers à quitter le pays. L'Iran doit donc s'appuyer sur des moteurs fabriqués localement et d'autres équipements qui ne peuvent pas bénéficier des dernières technologies", pointent-ils.

"Les sanctions contre l'Iran contredisent ce qui semble être une position claire des États-Unis sur cette question", a conclu le communiqué. "Il est temps que les sanctions qui entravent la capacité de l'Iran à améliorer l'environnement et à réduire les effets néfastes sur la santé et la vie soient assouplies ou levées complètement, afin que les Iraniens puissent accéder à leur droit à un environnement propre, à la santé et à la vie, et d'autres droits associés à des conditions environnementales favorables."

D'après une étude publiée en septembre dans Nature Communications, les niveaux de pollution de l'air inhabituellement élevés au Moyen-Orient sont principalement dus aux activités humaines, plutôt qu'aux tempêtes de poussière, qui sont courantes. dans la région Situé dans la "ceinture de poussière", le Moyen-Orient connaît environ 20 tempêtes de poussière majeures par an, selon les données fournies.