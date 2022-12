"Les partisans du régime sioniste ne sont pas autorisés à parler des droits de l'homme" (responsable iranien)

"Les pays occidentaux n'ont ni la légitimité ni la compétence pour parler des droits de l'homme"

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Ali Bagheri Kani a estimé jeudi que "les pays qui ont bafoué les droits du peuple palestinien opprimé pendant des décennies et soutenu activement les agressions du régime sioniste contre les Palestiniens ne sont pas moralement en mesure de faire des déclarations sur les droits de l'homme". Ces propos ont été tenus lors d'une réunion à Dhaka avec le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh, Masud Bin Momen.

Les commentaires de Bagheri Kani interviennent alors que l'Occident a fortement critiqué l'Iran pour sa gestion des récentes émeutes. Selon Bagheri Kani, les pays occidentaux "n'ont ni la légitimité ni la compétence pour parler des droits de l'homme, car ils ont violé à plusieurs reprises les droits du peuple palestinien opprimé et ont vigoureusement soutenu et continueront de soutenir les actions d'agression et d'occupation du régime sioniste".

L'Iran et le Bangladesh cherchent à renforcer leurs liens politiques et économiques

Bagheri Kani et le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Bin Momen, ont également conduit les équipes irano-bangladaises à la deuxième série de réunions du ministère des affaires étrangères. Compte tenu de leurs liens étroits, l'Iran et le Bangladesh ont décidé de déployer davantage d'efforts pour renforcer leurs liens politiques, économiques et culturels. Les participants à la conférence ont décidé de tenir la réunion de la commission économique conjointe et d'améliorer la coopération parlementaire.

Les délégations commerciales iraniennes et bangladaises ont décidé de développer leurs relations économiques, notamment dans les domaines de l'exploitation minière et de l'industrie. Momen et Bagheri Kani ont également discuté des récentes questions régionales et internationales.

Ils ont souligné la nécessité d'étendre la coopération dans les contextes régionaux et mondiaux, y compris l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et les parlements des membres de l'OCI. Au premier jour de sa visite officielle au Bangladesh, M. Bagheri Kani a également rencontré Muhammad Faruk Khan, chef de la commission permanente des affaires étrangères du Parlement.